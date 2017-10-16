Студенты Самарского медицинского университета встретились с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой

В воскресенье, 15 октября, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Она осмотрела медицинские пункты главного медиацентра, а также встретилась с представителями всероссийского движения "Волонтеры-медики", где присутствовали самарские медики, участники ВФМС-2017 Луиза Кирасирова и Артем Сергеев.
"Для меня, студентки Самарского медицинского университета, повидаться с главным медиком страны - это огромная честь, и быть участником ВФМС-2017 - это уникальная возможность! Это была долгожданная и очень интересная встреча с Вероникой Игоревной. На встрече представили несколько актуальных серьезных проектов. Один из них - участие школьников в работе медиков в качестве добровольцев. Мне кажется, любовь к медицине нужно прививать именно со школьного возраста. Этот проект можно и нужно реализовывать и в Самарской области", - отметила Луиза Кирасирова.
По итогам встречи с волонтерами-медиками Вероника Скворцова отметила, что добровольцы должны иметь преимущество при получении профильного медицинского образования.
"Такие, как вы, прежде всего, достойны учиться в медицинских образовательных учреждениях. А среди тех, кто оканчивает медицинские образовательные учреждения, такие, как вы, должны иметь преимущество при дальнейшей подготовке уже на узких специалистов", - сказала министр.
16 октября Вероника Скворцова примет участие в панельной дискуссии направления "Экология и здоровье".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.