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Молодежная политика Общество

Студенты Самарского медицинского университета встретились с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой

СОЧИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 октября, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Студенты Самарского медицинского университета встретились с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой Студенты Самарского медицинского университета встретились с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой
Фото: Дмитрий Бурлаков

Она осмотрела медицинские пункты главного медиацентра, а также встретилась с представителями всероссийского движения "Волонтеры-медики", где присутствовали самарские медики, участники ВФМС-2017 Луиза Кирасирова и Артем Сергеев.

"Для меня, студентки Самарского медицинского университета, повидаться  с главным медиком страны - это огромная честь, и быть участником ВФМС-2017 - это уникальная возможность! Это была долгожданная и очень интересная встреча с Вероникой Игоревной. На встрече представили несколько актуальных серьезных проектов. Один из них - участие школьников в работе медиков в качестве добровольцев. Мне кажется, любовь к медицине нужно прививать именно со школьного возраста. Этот проект можно и нужно реализовывать и в Самарской области", - отметила Луиза Кирасирова.

По итогам встречи с волонтерами-медиками Вероника Скворцова отметила, что добровольцы должны иметь преимущество при получении профильного медицинского образования.

"Такие, как вы, прежде всего, достойны учиться в медицинских образовательных учреждениях. А среди тех, кто оканчивает медицинские образовательные учреждения, такие, как вы, должны иметь преимущество при дальнейшей подготовке уже на узких специалистов", - сказала министр.

16 октября Вероника Скворцова примет участие в панельной дискуссии направления "Экология и здоровье".

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