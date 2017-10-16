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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Витязь" — 3:1

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду "Витязь" из Подольска.

Обе команды неудачно выступают в последнее время: "Витязь" проиграл четыре предыдущих матча, "Лада" из семи последних встреч выиграла лишь две, поэтому вопрос мотивации перед соперниками не стоял.

Волжане начали матч активнее: на 5-й минуте Семен Валуйский опасно бросил после быстрой контратаки "2 против 1" — Михаил Бирюков не без труда отразил шайбу. А через две минуты хозяева повели в счете после броска в дальнюю "девятку" в исполнении Дениса Зернова — тольяттинцы использовали первое же удаление в составе гостей - 1:0.

Во втором периоде тольяттинцы продолжили нагнетать обстановку у ворот Бирюкова. В середине периода Шейн Харпер мощно бросил издали, а Кирилл Капустин беспрепятственно добил шайбу в сетку — 2:0. У гостей тоже были моменты, особенно нелегко тольяттинцам пришлось в меньшинстве, но оборона и Александр Лазушин играли надежно.

Третий период начался с того, что Александр Никулин реализовал "лишнего", сократив счет - 2:1. И вскоре Роман Хорак имел отличный момент сравнять счет, но упустил его.

На льду пошла обоюдоострая борьба, и в середине периода волжане воспользовались ошибкой "Витязя" в чужой зоне, организовали быструю контратаку и Александр Нестеров вышел один к воротам Бирюкова и обыграл его — 3:1.

За две с половиной минуты до окончания матча гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но изменить что-либо не смогли, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

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