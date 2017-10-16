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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" во втором матче победил "Зенит-2" - 63:59

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде играла с питерским БК "Зенит-2".

"Самара-2" поначалу выступала в роли догоняющего. На старте второго периода отставание самарцев было двузначным — 14:26, в середине десятиминутки — 20:32. Но уже незадолго до большого перерыва на табло было равенство — 34:34.

Сразу же после паузы точные броски Дмитрия Гусенкова и Дмитрия Халдеева позволили гостям впервые выйти вперед. Оторваться, правда, не удалось — преимущество составляло символические 2-3 очка, а пару раз хозяева и вовсе сравнивали счет.

Ударное начало заключительного периода (рывок 11:0), казалось, снимало все вопросы об исходе матча — 61:50 в пользу "Самары-2" за восемь минут до завершения поединка. Но за эти восемь минут команда сумела набрать лишь 2 очка, потрепав немало нервов своим тренерам и болельщикам. Впрочем, и этого хватило для второй победы — 63:59.

Из Санкт-Петербурга "Самара-2" переедет в Краснодар, где 19–20 октября сыграет с "Локомотивом-Кубань-2", сообщает официальный сайт клуба.

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