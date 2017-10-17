Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

В Самарской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога участников стратегической операции "Анадырь", проведенной в период Карибского кризиса. Также им предлагают субсидировать 50% оплаты жилого помещения.

Соответствующие поправки в областные законы рассмотрели на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 16 октября.

Советская военно-стратегическая операция "Анадырь" началась в 1962 г. и длилась почти полтора года. В результате операции на Кубе были временно размещены советские баллистические ракеты и предотвращена американская интервенция. Участники операции жили и работали в тяжелых климатических условиях, много раз вступали в боевые столкновения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 г. "За образцовое выполнение специального задания правительства" 1001 военнослужащий был награжден орденами и медалями. Несмотря на это участники операции "Анадырь" не имеют статуса ветеранов боевых действий.

В Самарской области проживает 10 участников операции "Анадырь". Депутаты предлагают установить для участников этой стратегической операции меры социальной поддержки, которые на территории региона предоставляются ветеранам боевых действий — подобный опыт уже имеется в других регионах. Их предлагается освободить от уплаты транспортного налога — учитывая, что самому молодому участнику операции 73 года, выпадающие доходы бюджета могут составить не более 16 тыс. руб. в год.

Кроме того, проектом закона предлагается за счет областного бюджета предоставить этой категории граждан компенсацию в размере 50% расходов на оплату содержания жилого помещения и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Предполагается, что расходы областного бюджета на эти цели в 2018 г. составят 189,1 тыс. рублей.

"Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.