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Законотворчество Экономическая политика

Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога участников стратегической операции "Анадырь", проведенной в период Карибского кризиса. Также им предлагают субсидировать 50% оплаты жилого помещения.

Соответствующие поправки в областные законы рассмотрели на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 16 октября.

Советская военно-стратегическая операция "Анадырь" началась в 1962 г. и длилась почти полтора года. В результате операции на Кубе были временно размещены советские баллистические ракеты и предотвращена американская интервенция. Участники операции жили и работали в тяжелых климатических условиях, много раз вступали в боевые столкновения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 г. "За образцовое выполнение специального задания правительства" 1001 военнослужащий был награжден орденами и медалями. Несмотря на это участники операции "Анадырь" не имеют статуса ветеранов боевых действий.

В Самарской области проживает 10 участников операции "Анадырь". Депутаты предлагают установить для участников этой стратегической операции меры социальной поддержки, которые на территории региона предоставляются ветеранам боевых действий — подобный опыт уже имеется в других регионах. Их предлагается освободить от уплаты транспортного налога — учитывая, что самому молодому участнику операции 73 года, выпадающие доходы бюджета могут составить не более 16 тыс. руб. в год.

Кроме того, проектом закона предлагается за счет областного бюджета предоставить этой категории граждан компенсацию в размере 50% расходов на оплату содержания жилого помещения и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Предполагается, что расходы областного бюджета на эти цели в 2018 г. составят 189,1 тыс. рублей.

"Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 07:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 02:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Евгений Сапунов 17 апреля 2015 05:59 Доходы облбюджета-2015 могут увеличиться на 2,55 млрд рублей

а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 14:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

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