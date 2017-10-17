В Тольятти погибла пенсионерка, упавшая с четвертого этажа

В понедельник, 16 октября, по предварительным данным, около 12:00 с четвертого этажа одного из домов по ул. Куйбышева в Тольятти упала женщина в возрасте около 71 года, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Упавшая женщина скончалась. Причины ее смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.