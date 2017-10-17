Виктор Кудряшов: "При Дмитрии Азарове не будет "ручного" управления"

Дмитрий Азаров во главе Самарской области не будет выстраивать систему ручного управления, заявил советник врио губернатора Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о государственном долге региона и наиболее острых проблемах областного центра.

Среди прочих был задан вопрос о стиле управления нового главы Самарской области: "Вы почти 20 лет работали с Дмитрием Азаровым. Работали при всех четырех губернаторах региона. Можете сравнить стили их управления, чего самарцам ждать от нового главы региона?".

Отвечая на него, Виктор Кудряшов перечислил заслуги предыдущих руководителей, отметив, что они много сделали для развития региона.

"Дмитрий Игоревич Азаров четко обозначил принципы своей работы — это уважение, справедливость и открытость, — напомнил советник, переходя к последней части вопроса. — Зная его много лет, могу сказать, что он человек слова и именно так все и будет. При Азарове не будет "ручного" управления, в подчиненных он ценит самостоятельность и ответственность, очень аккуратно относится к обещаниям и их исполнению. Любое дело, во главе которого он вставал, неизбежно становилось успешным, поэтому я уверен, что этот успех ждет и весь наш регион. Но для этого нам всем необходимо сплотиться и упорно работать".