Виктор Кудряшов: "При Дмитрии Азарове не будет "ручного" управления"

Дмитрий Азаров во главе Самарской области не будет выстраивать систему ручного управления, заявил советник врио губернатора Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.
В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о государственном долге региона и наиболее острых проблемах областного центра.
Среди прочих был задан вопрос о стиле управления нового главы Самарской области: "Вы почти 20 лет работали с Дмитрием Азаровым. Работали при всех четырех губернаторах региона. Можете сравнить стили их управления, чего самарцам ждать от нового главы региона?".
Отвечая на него, Виктор Кудряшов перечислил заслуги предыдущих руководителей, отметив, что они много сделали для развития региона.
"Дмитрий Игоревич Азаров четко обозначил принципы своей работы — это уважение, справедливость и открытость, — напомнил советник, переходя к последней части вопроса. — Зная его много лет, могу сказать, что он человек слова и именно так все и будет. При Азарове не будет "ручного" управления, в подчиненных он ценит самостоятельность и ответственность, очень аккуратно относится к обещаниям и их исполнению. Любое дело, во главе которого он вставал, неизбежно становилось успешным, поэтому я уверен, что этот успех ждет и весь наш регион. Но для этого нам всем необходимо сплотиться и упорно работать".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.