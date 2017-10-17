Корейские спутники запустят на самарских "Союзах" в 2019 и в 2020 годах

Южнокорейские спутники дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и CAS500-2 запустят на самарских ракетах "Союз-2.1а" в конце 2019 и в 2020 г., сообщил РИА Новости гендиректор компании-оператора пусков — "Главкосмос" — Денис Лысков.
"Первый пуск где-то в конце 2019 г., и (второй —) 2020 г.", — сказал он в кулуарах форума "Открытые инновации".
Лысков добавил, что сейчас идет работа по подбору малых аппаратов в качестве попутной нагрузки к двум пускам.
По словам Лыскова, "Главкосмос" также ведет активную работу по продвижению отдельных российских узлов, подсистем, материалов и комплектующих для космической техники среди иностранных заказчиков.
Напомним, "Главкосмос" заявил в конце августа о подписании двух контрактов на запуски двух корейских спутников дистанционного зондирования Земли. Оба спутника будут выведены на расчетные орбиты на ракетах "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Контракт на запуск спутника CAS500-1 "Главкосмос" подписал с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ). Второй спутник (CAS500-2) будет запущен в интересах компании Korea Aerospace Industries.
Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
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