Экс-глава дептранса Самары оштрафован на 20 тыс. руб. за заключение контрактов необеспеченных финансированием

Прокуратурой города Самары в ходе проведенной проверки соблюдения бюджетного законодательства выявлены факты заключения муниципальных контрактов необеспеченных финансированием, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, силовики считают: в 2015 г. Войнич заключил с нарушением муниципальный контракт с ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" на поставку нескольких десятков единиц общественного транспорта. При этом средства на контракт не были заложены в бюджете. Сумма контракта составляла более 700 млн руб., а срок исполнения - до 2020 года.

Прокуратурой установлено, что бюджетом городского округа Самара средства для финансирования указанных контрактов в 2016-2017 не предусматривались, что привело к возникновению заложенности городского округа Самара перед ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" в размере более 65 млн рублей.

Для устранения выявленных нарушений Главе городского округа Самара 16 марта 2017 г. внесено представление, в результате рассмотрения которого органами местного самоуправления на 2017 г. изысканы средства для оплаты обязательств по муниципальным контрактам в размере 130 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Самара в отношении заместителя главы городского округа Самара — руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Дмитрия Войнича возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ (Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24 июля 2017 г. Дмитрий Войнич привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Определением Самарского областного суда указанное постановление оставлено в силе.