16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-глава дептранса Самары оштрафован на 20 тыс. руб. за заключение контрактов необеспеченных финансированием Мэрия Самары приватизирует помещения в домах-памятниках Самара получит дополнительно более 467 млн рублей из вышестоящих бюджетов Митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, оказался не согласован с мэрией Самары Депутаты утвердили очередные изменения в бюджет Самары

Муниципалитеты Власть и политика

Экс-глава дептранса Самары оштрафован на 20 тыс. руб. за заключение контрактов необеспеченных финансированием

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати

Прокуратурой города Самары в ходе проведенной проверки соблюдения бюджетного законодательства выявлены факты заключения муниципальных контрактов необеспеченных финансированием, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, силовики считают: в 2015 г. Войнич заключил с нарушением муниципальный контракт с ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" на поставку нескольких десятков единиц общественного транспорта. При этом средства на контракт не были заложены в бюджете. Сумма контракта составляла более 700 млн руб., а срок исполнения - до 2020 года.

Прокуратурой установлено, что бюджетом городского округа Самара средства для финансирования указанных контрактов в 2016-2017 не предусматривались, что привело к возникновению заложенности городского округа Самара перед ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" в размере более 65 млн рублей.

Для устранения выявленных нарушений Главе городского округа Самара 16 марта 2017 г. внесено представление, в результате рассмотрения которого органами местного самоуправления на 2017 г. изысканы средства для оплаты обязательств по муниципальным контрактам в размере 130 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Самара в отношении заместителя главы городского округа Самара — руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Дмитрия Войнича возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ (Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24 июля 2017 г. Дмитрий Войнич привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Определением Самарского областного суда указанное постановление оставлено в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

Анатолий Илларионов 23 июня 2017 08:07 В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".

V B 16 июня 2017 07:27 В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.

Сергей Столяров 11 марта 2017 06:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 15:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Фото на сайте

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

Глава Тольятти провел первую встречу с общественностью

Глава Тольятти провел первую встречу с общественностью

В детском оздоровительном центре "Арго" отметили День ВДВ

В детском оздоровительном центре "Арго" отметили День ВДВ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5