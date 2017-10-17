Советник губернатора Виктор Кудряшов: "Уверен, что справедливое решение по мерам соцподдержки будет найдено"

В ситуации с мерами соцподдержки в Самарской области будет найдено справедливое решение, выразил уверенность советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.
В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", Кудряшов ответил на вопросы о социально-экономической ситуации в регионе, о государственном долге и наиболее острых проблемах областного центра.
Среди прочих была затронута тема корректировки принятого в начале этого года решения о сокращении мер социальной поддержки ветеранов.
"Это вопрос непростой. На мой взгляд, решение по сокращению мер социальной поддержки ветеранов было принято без детального анализа и без учета мнения людей. Только этим я могу объяснить лишение социальных выплат работающих ветеранов, отсутствие гибкости в определении количества льготных поездок на общественном транспорте", — поделился мнением советник главы региона.
Он отметил, что корректировка этого решения осложняется тем, что большая часть высвободившихся средств (а это более 800 млн руб.) уже перераспределена на дополнительную социальную поддержку других категорий нуждающихся — многодетных семей, семей с приемными детьми, инвалидов и граждан, получающих доход ниже прожиточного минимума.
Дальнейшее увеличение регионального госдолга — не выход из создавшейся ситуации, заявил Виктор Кудряшов.
"Тем не менее, я уверен, что справедливое решение будет найдено. Не случайно создание рабочей группы по данному вопросу было одной из первых инициатив Дмитрия Азарова. Очень важно, что в состав этой группы входят и депутаты, и общественники. Это служит гарантией того, что мнение людей будет услышано", — сказал советник Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.