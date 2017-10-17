Советник губернатора Виктор Кудряшов: "Уверен, что справедливое решение по мерам соцподдержки будет найдено"

В ситуации с мерами соцподдержки в Самарской области будет найдено справедливое решение, выразил уверенность советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", Кудряшов ответил на вопросы о социально-экономической ситуации в регионе, о государственном долге и наиболее острых проблемах областного центра.

Среди прочих была затронута тема корректировки принятого в начале этого года решения о сокращении мер социальной поддержки ветеранов.

"Это вопрос непростой. На мой взгляд, решение по сокращению мер социальной поддержки ветеранов было принято без детального анализа и без учета мнения людей. Только этим я могу объяснить лишение социальных выплат работающих ветеранов, отсутствие гибкости в определении количества льготных поездок на общественном транспорте", — поделился мнением советник главы региона.

Он отметил, что корректировка этого решения осложняется тем, что большая часть высвободившихся средств (а это более 800 млн руб.) уже перераспределена на дополнительную социальную поддержку других категорий нуждающихся — многодетных семей, семей с приемными детьми, инвалидов и граждан, получающих доход ниже прожиточного минимума.

Дальнейшее увеличение регионального госдолга — не выход из создавшейся ситуации, заявил Виктор Кудряшов.

"Тем не менее, я уверен, что справедливое решение будет найдено. Не случайно создание рабочей группы по данному вопросу было одной из первых инициатив Дмитрия Азарова. Очень важно, что в состав этой группы входят и депутаты, и общественники. Это служит гарантией того, что мнение людей будет услышано", — сказал советник Дмитрия Азарова.