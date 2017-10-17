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Общество

Прокуратура ведет проверку по задержкам вылетов авиарейсов из аэропорта Курумоч

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 по 16 октября в международном аэропорту Курумоч произошли четыре задержки вылетов воздушных судов, вызванных поздней подачей самолетов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, два из них принадлежат авиакомпании "Оренбуржье", они были задержаны менее чем на три часа.

Также были задержаны два рейса авиакомпании "ЮТэйр", один более чем на четыре часа, а рейс, следовавший по маршруту Самара - Уфа, - более чем на 10 часов.

Обеспечение пассажиров рейса Самара - Уфа всем необходимым контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура.

По факту задержки рейсов ведется прокурорская проверка.

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Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

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Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

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