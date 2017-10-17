Прокуратура ведет проверку по задержкам вылетов авиарейсов из аэропорта Курумоч

С 14 по 16 октября в международном аэропорту Курумоч произошли четыре задержки вылетов воздушных судов, вызванных поздней подачей самолетов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, два из них принадлежат авиакомпании "Оренбуржье", они были задержаны менее чем на три часа.

Также были задержаны два рейса авиакомпании "ЮТэйр", один более чем на четыре часа, а рейс, следовавший по маршруту Самара - Уфа, - более чем на 10 часов.

Обеспечение пассажиров рейса Самара - Уфа всем необходимым контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура.

По факту задержки рейсов ведется прокурорская проверка.