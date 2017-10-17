Виктор Кудряшов: "По объему госдолга Самарская область переместилась на 6-е место"

Одной из главных задач финансового блока правительства Самарской области является увеличение темпов роста доходов бюджета, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.

Виктор Кудряшов отметил быстрый рост размера госдолга, произошедший за последние пять лет.

"Объем государственного долга Самарской области на начало года превысил 67 млрд рублей, с 2012 года он вырос более чем в 2 раза. Увеличилась также долговая нагрузка муниципалитетов, сегодня уровень их заимствований достиг 56% от собственных доходов местных бюджетов, это вдвое выше, чем 5 лет назад. По объему государственного долга Самарская область переместилась на 6-е место среди субъектов Российской Федерации", — привел данные советник главы региона.

Он также обратил внимание, что при этом произошло уменьшение объема инвестиционной программы, финансируемой за счет бюджета Самарской области.

"Да, в период подготовки к чемпионату мира по футболу регион получил значительные федеральные средства, но на объем заимствований это не повлияло. Высокие текущие расходы, наряду с недооценкой реальных доходных источников привели к возникновению кассовых разрывов, покрываемых новыми кредитами", — говорит Виктор Кудряшов.

Он предположил, что в ближайший период госдолг области может еще возрасти — нужно будет увеличить объем социальных выплат льготникам, продолжить строительство социальных и инфраструктурных объектов, в том числе для подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу.

"Само по себе это не опасно, и более того — вполне оправданно для ускорения развития региона, но только в том случае, если темпы роста доходов бюджета превысят прирост заимствований. Именно в этом, на мой взгляд, будет заключаться одна из основных задач финансового блока правительства", — считает Кудряшов.