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Губернатор Власть и политика

Виктор Кудряшов: "Самара меняется, но острых проблем еще много"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самаре предстоит решить еще очень много проблем, поделился мнением советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о государственном долге региона, о теме корректировки мер соцподдержки и другом.

Виктор Кудряшов, долгое время работавший первым заместителем мэра Самары, отдельно остановился на наиболее острых проблемах областного центра.

Он отметил, что в преддверии чемпионата мира по футболу Самара меняется: улучшается состояние дорог и тротуаров, на федеральные средства строятся развязки, проводится благоустройство. Однако остается очень много проблем, которые он оценил как острые.

"В числе первых я бы назвал тяжелое финансовое состояние муниципальных транспортных предприятий, - говорит Виктор Кудряшов. - Это пассажирское автопредприятие, трамвайно-троллейбусное управление и метрополитен. Если еще два-три года назад они были сильными и финансово устойчивыми, то сегодня находятся в состоянии, близком к банкротству. Резко возросли убытки, стремительно увеличиваются долги по кредитам, не в полном объеме выплачиваются налоговые платежи. Причина, на мой взгляд, - в неэффективном управлении и принятых решениях о передаче наиболее прибыльных маршрутов и части производственной базы коммерческим перевозчикам. Ответственность за подобные решения лежит на руководителях города, и именно им необходимо приложить усилия для исправления ситуации".

По его мнению, самое пристальное внимание также нужно обратить на благоустройство гостевых туристических маршрутов.

"Попробуйте пройти всего один квартал от железнодорожного вокзала до улицы Красноармейской, где будет располагаться остановка шаттла, доставляющего болельщиков на фан-зону и стадион. Грязные и некрашеные столбы, сломанные ступеньки, цоколи зданий, обклеенные водосточные трубы, грязные окна, неопрятная реклама... В период проведения чемпионата мира, как и на Кубке конфедераций, огромная часть болельщиков будет перемещаться между городами на бесплатных поездах. Представьте теперь, какое первое впечатление они получат, приехав в наш город. А ведь те вопросы, которые я назвал, являются полномочиями именно муниципалитета", - напомнил советник главы региона.

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