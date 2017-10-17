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Животноводство АПК и пищепром

Андрей Половинкин: "Мне интересно было создать одну из лучших в стране ферм, и мы это сделали"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СХП "Экопродукт" без преувеличения можно назвать самой высокотехнологичной фермой региона. Каждая корова в среднем дает 33,6 литра молока в сутки. О том, как удалось войти в число лидеров отрасли в России, "ВН" рассказал учредитель молочной фермы Андрей Половинкин.

Фото: предоставлено ООО "СХП "Экопродукт"

- ООО "СПХ "Экопродукт" достигло максимальных за всю историю фермы надоев молока — 33,6 литра с коровы в сутки. Поделитесь секретом — как вам, человеку, далекому от сельского хозяйства, удалось добиться таких впечатляющих результатов? В чем залог столь высоких надоев молока, которые сейчас более чем в два раза превышают средние показатели по региону?

- Сейчас хозяйство включает в себя два коровника, телятник, доильный зал, родильное отделение и сенохранилище. "Экопродукт" самостоятельно возделывает 6 тысяч гектаров земли, выращивая кормовые культуры: кукурузу, ячмень, многолетние травы. Когда мы только построили ферму, надаивали по 18 литров молока на одну корову в сутки. Такие показатели меня совершенно не устраивали. Я сделал так, как всегда делаю, когда веду любой бизнес — взял на работу самых лучших специалистов в мире, поставил им задачу создать лучшую в мире ферму и доверился их опыту и профессионализму. Мы стали параллельно развивать две линии. И в первую очередь занялись улучшением качества дойного стада. Пригласили из Чехии лучшего специалиста по искусственному осеменению коров, обеспечили его лучшим генетическим материалом и предоставили все возможности для работы.

- Неужели этого достаточно? Ведь существует масса примеров, когда фермер выписывает из-за границы суперпородистых коров, а результата как не было, так и нет…

- Безусловно, если просто взять хороших коров, то лучшую в мире ферму не создать. Поэтому не менее важным шагом стала разработка четких регламентов по уходу за животными, и в первую очередь — системы кормления. Чтобы разработать оптимальный рацион кормления, специалистам потребовалось около 15 лет экспериментальной работы. Ведь корова не может сказать — дай мне, например, яблоко, или кукурузу, или силос. Надо добавить ингредиент и посмотреть, какой результат получится, и сделать выводы. При этом очень важно, чтобы не было никакого стресса, чтобы все было стабильно и сбалансировано до миллиграмма. Приведу пример: чешский специалист выстроил нам систему кормления, надои на одну корову дошли до 30 литров в сутки. Однако после его отъезда наши специалисты начали "жалеть" коров, говорить: а давайте побольше сена положим, а давайте добавим муки и так далее. В результате надои сразу снизились до 22 литров в сутки. Пришлось "выписывать" из Чехии специального человека, который бы следил за строжайшим соблюдением технологии кормления и составлением рационов и "бил по рукам" при попытках нарушить регламент. Сейчас на ферме специально разработаны шесть видов рационов питания. В результате сейчас средние надои составляют 33,6 литра в сутки, через год мы планируем выйти на уровень 36 литров.

К корове мы относимся не просто как к источнику молока. Нам сказали: если хочешь получить хорошие надои, то нужно научиться понимать, что нужно корове, нужно самим научиться думать и чувствовать, как корова. Я сказал своим работникам: "Представь, что ты корова, и думай, как хорошо было бы ей здесь жить, как ей комфортно лежать, как пройти без острых углов на дойку". Не должно быть никаких стрессов. На ферме есть автоматические поилки и специальные чесалки, к которым животное может подойти в любое время и почесаться, в коровниках установлены вентиляторы, которые автоматически включаются в жару. Сейчас ферма без преувеличения живет по часам. Значение имеет каждая мелочь, начиная с того, во сколько корова встала, во сколько и чем ее покормили и напоили, сколько времени прошло между массажем вымени и дойкой.

- Вы занимались разными видами бизнеса, но в основном он был связан с промышленным производством. Многих удивило ваше решение заняться фермой и тепличным хозяйством, особенно учитывая, что молочное животноводство долгое время считалось убыточным производством. Что для вас сейчас сельское хозяйство — бизнес или хобби?

- Сельское хозяйство — это скорее хобби, хотя, как всякий бизнес, эти проекты — и "Экопродукт", и совхоз "Тепличный" — должны приносить доход. Я не могу быть в сельском хозяйстве менеджером, потому что я не разбираюсь в нем, но я могу быть идеологом, организатором бизнеса, могу сделать его эффективным, и от специфики отрасли это не зависит. Я занимаюсь только теми проектами, которые мне интересны. Мне интересно было создать одну из лучших в стране ферм, и мы это сделали. Интересно было взять убыточное тепличное хозяйство и поднять его на новый уровень, и мы также это сделали, по той же схеме: я взял на работу одного из лучших агрономов в стране, привез его в Самару, дал квартиру, площадку и средства для воплощения в жизнь его мечты об идеальном тепличном хозяйстве. Результат не замедлил сказаться — сейчас это один из лучших тепличных комбинатов.

- Планируете ли вы дальше развивать сельскохозяйственное направление или, напротив, отказаться от него?

- Отказываться от фермы мы не собираемся: это бизнес, который приносит прибыль, это интересное и перспективное направление. "Тепличный" также будет развиваться дальше. Однако новых сельхозпроектов пока не планируем.

Гид потребителя

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