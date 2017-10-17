Молодежь Самарской области на ВФМС приняла участие в забеге с Александром Жуковым и Тиной Канделаки

В понедельник, 16 октября, на трассе "Формулы-1" в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось два забега.
Один на 2017 м — символический, и более серьезный на 4000 м. Малую дистанцию прошли более 3400 человек из 73 стран, в числе них и самарская молодежь.
На открытии перед участниками выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, знаменитый советский и российский пловец Александр Попов и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, которая отправилась на дистанцию прямиком со сцены.
Самарские участницы выбрали дистанцию в 2017 м, справились с ней и получили символические медали.
"Я часто думаю о том, что стоило бы бегать по утрам в Самаре, но, к сожалению, это только мысли. А здесь, на ВФМС, захотелось принять участие в забеге. Он получился очень веселым и молодежным. Рядом со мной бежал парень, он подхватил незнакомую девушку на коляске и побежал вместе с ней! Это было очень мило. Столько положительных эмоций, это прекрасно! Мы вместе со всей планетой! Тут царит очень дружелюбная атмосфера, все едины!", — рассказала самарская участница ВФМС Ануш Микаелян.
В забеге также приняли участие около 60 участников с ограниченными возможностями здоровья. Ряд бегунов устроили из своего участия презентацию своей страны — часть гостей брали с собой символику, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов.
Организаторы отметили, что бег — самый доступный вид спорта в мире. Поэтому и забег на 2017 м направлен на объединение: его цель не обогнать соперника, а прийти к финишу всем вместе.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.