Молодежь Самарской области на ВФМС приняла участие в забеге с Александром Жуковым и Тиной Канделаки

В понедельник, 16 октября, на трассе "Формулы-1" в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось два забега.

Один на 2017 м — символический, и более серьезный на 4000 м. Малую дистанцию прошли более 3400 человек из 73 стран, в числе них и самарская молодежь.

На открытии перед участниками выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, знаменитый советский и российский пловец Александр Попов и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, которая отправилась на дистанцию прямиком со сцены.

Самарские участницы выбрали дистанцию в 2017 м, справились с ней и получили символические медали.

"Я часто думаю о том, что стоило бы бегать по утрам в Самаре, но, к сожалению, это только мысли. А здесь, на ВФМС, захотелось принять участие в забеге. Он получился очень веселым и молодежным. Рядом со мной бежал парень, он подхватил незнакомую девушку на коляске и побежал вместе с ней! Это было очень мило. Столько положительных эмоций, это прекрасно! Мы вместе со всей планетой! Тут царит очень дружелюбная атмосфера, все едины!", — рассказала самарская участница ВФМС Ануш Микаелян.

В забеге также приняли участие около 60 участников с ограниченными возможностями здоровья. Ряд бегунов устроили из своего участия презентацию своей страны — часть гостей брали с собой символику, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов.

Организаторы отметили, что бег — самый доступный вид спорта в мире. Поэтому и забег на 2017 м направлен на объединение: его цель не обогнать соперника, а прийти к финишу всем вместе.