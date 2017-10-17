Виктор Кудряшов: За два года объем инвестиций в основной капитал сократился на 35,5%

Вопреки федеральному тренду, в Самарской области в последние годы происходит снижение инвестиций в основной капитал, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации в регионе, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.

Виктор Кудряшов рассказал, что сейчас по поручению главы региона он и его коллеги готовят предложения по решению наиболее острых проблем, стоящих перед органами власти Самарской области, выявляют факторы, тормозящие развитие региона и предлагают механизмы их устранения.

Характеризуя социально-экономическую ситуацию, Кудряшов отметил, что область была и остается одним из наиболее развитых регионов страны с сильной диверсифицированной экономикой, богатым кадровым и научным потенциалом, большими запасами природных ресурсов.

"По объему валового регионального продукта (ВРП) мы занимаем 3-е место в ПФО и 13-е место в России, а в прошлом году впервые за последние годы попали в топ-20 ведущих аграрных территорий. У нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития, однако есть и проблемы, понимание которых должно стать основой для будущего роста. На мой взгляд, только честная, но без самоуничижения, оценка ситуации позволит определить те позиции, на которых мы сегодня реально находимся, и стратегию их улучшения", — говорит советник главы региона.

В числе таких проблем он назвал снижение индекса промышленного производства, которое наблюдается несколько последних лет.

"Только по итогам прошлого года оно составило 1,8%, в то время как в целом по Российской Федерации был зафиксирован уверенный рост", — отметил он.

"Четвертый год подряд продолжается падение реальных располагаемых доходов на душу населения. За 9 месяцев текущего года снизился индекс выпуска базовых видов экономической деятельности (аналог ВРП), в то время как в целом по стране он увеличился на 4,4%. В отличие от других регионов, в Самарской области отмечено снижение объемов работ по отрасли "Строительство" (на 3,8%), падает индекс сельхозпроизводства, оборот розничной торговли", — продолжил он перечислять негативные тенденции.

Особенное беспокойство у советника главы региона, по его словам, вызывает значительное снижение инвестиций в основной капитал: только за два последних года их объем сократился на 35,5% и падение продолжается, хотя в целом по стране наблюдается уверенный рост — на 4,8%.

"Все мы понимаем, что именно инвестиции в обновление оборудования являются основой для подъема экономики, а нынешний спад негативно отразится на конкурентоспособности наших предприятий, что уже через два-три года может стать фактором сокращения производства", — обращает он внимание.

При этом в регионе ухудшается инвестиционный климат. Область в 2016 году опустилась на 65 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составляемом федеральным Агентством стратегических инициатив (в 2014 г. регион находился на 14-м).

"Как уже отмечал глава региона, вопреки общероссийскому тренду, у нас выросло количество административных барьеров для инвесторов: среднее время получения разрешения на строительство возросло до 171 дня (в Татарстане — 79 дней), а среднее количество процедур, необходимых для получения такого разрешения увеличилось почти втрое — с 5 до 14!" — приводит данные Виктор Кудряшов.

Советник главы региона также привел результаты опросов по ситуации в социальной сфере, согласно которым только 34,2% жителей региона удовлетворены качеством медицинской помощи (70-е место в РФ), 30,6% — качеством услуг ЖКХ (49-е место), 65,9% — состоянием общего образования (62-е место).

Отдельно Виктор Кудряшов выделил проблему эффективности исполнительной власти — по интегральной оценке, проводимой на основе анализа 56 базовых показателей социально-экономического развития, Самарская область находится в 5-6 десятке регионов страны.