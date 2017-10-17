В Самаре Харвест принес удачу семи командам

13-15 октября StartupSamara и Фонд развития интернет-инициатив собрали ИТ-специалистов на рабочие выходные "Харвест". 65 человек приняли участие в работе — всего 16 команд стартапов из Самары, Тольятти, Ульяновска. 7 команд дошло до финальных питчей.

За 2,5 дня работы участники детально проработали свои проекты. В "сборе урожая" помогали успешные предприниматели, эксперты и представители венчурного фонда ФРИИ, Альфа-Банка и YellowRockets. Любой желающий мог прийти на "Харвест" со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Под руководством менторов команды изучили методики оценки рынка, бизнес-моделирования и customer development, сформулировали ценности, получили навыки публичных выступлений и многое другое.

По итогам рабочих выходных проекты "Индор", Wizl и BlogApp получили приглашение в заочный акселератор ФРИИ, проекты BlogApp и "Мобильные инвестиции" прошли в акселерационную программу "Бизнес-катализатор StartupSamara". Cтартап "Индор" выиграл поездку на Kazan Startup Weekend 2017, а проект WHERE2GO — сертификат от партнеров программы, Эйнштейн Party. Приз за лучший питч получил стартап "Мобильные инвестиции".

Следующие бесплатные стартап-выходные пройдут в Тольятти с 27 по 29 октября. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/582007/.

Организаторами рабочих выходных Харвест выступили StartupSamara и ФРИИ при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.