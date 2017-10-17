Интерактивный стол "Пирогов" на выставке ВФМС собирает около себя медиков со всей страны

Разработка Самарского медицинского университета — интерактивный анатомический стол "Пирогов" — один из ключевых экспонатов выставочного стенда Самарской области на "Youth Expo. Регионы" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

С большим интересом изучать его возможности приходят студенты-медики из других регионов России. Стол предназначен для обучения широкому кругу естественно-научных дисциплин, таких как анатомия, патологическая анатомия, оперативная хирургия, рентгенология. Он обеспечивает возможность визуализировать нормальную, топографическую и патологическую анатомию человека.

Один из гостей выставки, Дмитрий Качанов, учится на 4 курсе Северо-Западного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге. В будущем он планирует заниматься неврологией.

"Анатомия — это одна из самых сложных дисциплин в медицине, при этом одна из самых важных, это основа всего, и без знания анатомии хорошим врачом не стать. На сегодняшний день мы изучаем анатомию по наглядным пособиям — трупам. Но признаюсь честно, эффективности в этом мало. Те трупы, что попадают на стол к студентам-медикам, это уже полуразложившиеся органы, порванные мышцы, мы не имеем представления, как выглядят живые органы, кроме того, есть и этический момент. Потому такой стол в первую очередь очень нужен нам, студентам. До посещения выставочного стенда Самарской области на ВФМС я и не знал о его существовании, но уверен, его нужно внедрять в образовательный процесс всех медицинских вузов", — поделился впечатлениями питерский студент.

Анатомический стол "Пирогов" имеет ряд преимуществ: костная система полностью отсканирована на 3D сканере Solutionix Rexscan III, что позволяет в мельчайших подробностях изучить все кости. Все модели представлены с естественными текстурами, полученными методом фотофиксации биоматериала.

Реализована возможность сравнения различных анатомических объектов между собой, включая норму и патологию. Имеется возможность изучения дополнительных диагностических материалов (данные КТ, МРТ, УЗИ).

Встроенный 3D Viewer позволяет загружать данные КТ исследований и по ним строить 3D-модели.

Кроме того, названия объектов, их описание и интерфейс программы представлены как на английском языке, так и на русском, что позволяет столу "Пирогов" презентовать себя на стенде Самарской области на ВФМС и иностранцам.