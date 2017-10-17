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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС заключил контракты с двумя нападающими

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав "летчиков" пополнили Евгений Смирнов и Кирилл Шмурыгин.

Последним клубом обоих хоккеистов был учалинский "Горняк". В сезоне 2017/2018 Евгений Смирнов провел в составе сегодняшнего соперника ЦСК ВВС восемь матчей и набрал два очка (1 гол + 1 передача). Кирилл Шмурыгин отыграл за "Горняк" 10 поединков, в которых сделал одну передачу.

Оба новичка сейчас находятся в расположении "летчиков" и 17 октября могут принять участие в игре против своей бывшей команды, сообщает официальный сайт клуба.

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