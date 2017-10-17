В национальном парке "Самарская Лука" после восстановления открыт Низинный родник

В национальном парке "Самарская Лука" 10 октября после восстановления открыт Низинный родник, который находится в Сосново-Солонецком лесничестве.

Работы выполнены в рамках проекта "Родники — живая драгоценность", который получил грантовую поддержку благотворительной программы "Формула хороших дел", сообщает пресс-центр администрации Тольятти.

В открытии родника приняли участие представители национального парка, а также работники одного из тольяттинских предприятий.

Директор национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов отметил, что каждый родник — это уникальное явление для национального парка.

"Для того чтобы родники не пересыхали, не заиливались и не исчезали совсем, за ними надо ухаживать. Именно поэтому на протяжении пяти лет реализуется программа "Родники — живая драгоценность". Благодаря этой программе заброшенные и практически забытые родники получают вторую жизнь, и становятся удобными для пользования не только людям, но и диким животным", — отметил он.

Ранее сотрудники национального парка расчистили русло родника от ила и укрепили его бутовым камнем. Над источником оборудовали защитную дамбу, а площадку вокруг родника выровняли щебнем, сделали тропы и спуски. Кроме этого, обустроили подъездной путь и стоянку для автотранспорта, установили срубовую беседку. Сотрудники предприятия помогли убрать сухостой и мусор, оставшийся от стройки, а также прикрепили информационные щиты, рассказывающие о значимости родников для природы и человека.

За пять лет по этой программе в национальном парке помимо Низинного родника, вторую жизнь получили родники Ситнев, Каменный, Анурьевский и Вершинный. Все они на данный момент находятся в хорошем состоянии.