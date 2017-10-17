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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области народные целители должны были собирать больше документов, чем требовал федеральный закон

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области опротестовала Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на занятие народной медициной", утвержденный приказом областного минздрава 28 марта 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, пункт 2.9 Административного регламента противоречил п. 3 ст. 50 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". А именно, Административный регламент необоснованно расширял круг документов, запрашиваемых у граждан, желающих получить разрешение на занятие народной медициной.

В итоге прокуратура принесла протест на противоречащий ФЗ правовой акт. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили.

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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

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Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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