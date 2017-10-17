В Самарской области народные целители должны были собирать больше документов, чем требовал федеральный закон

Прокуратура Самарской области опротестовала Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на занятие народной медициной", утвержденный приказом областного минздрава 28 марта 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По мнению прокуратуры, пункт 2.9 Административного регламента противоречил п. 3 ст. 50 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". А именно, Административный регламент необоснованно расширял круг документов, запрашиваемых у граждан, желающих получить разрешение на занятие народной медициной.
В итоге прокуратура принесла протест на противоречащий ФЗ правовой акт. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили.
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Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.