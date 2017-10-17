В Самарской области народные целители должны были собирать больше документов, чем требовал федеральный закон

Прокуратура Самарской области опротестовала Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на занятие народной медициной", утвержденный приказом областного минздрава 28 марта 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, пункт 2.9 Административного регламента противоречил п. 3 ст. 50 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". А именно, Административный регламент необоснованно расширял круг документов, запрашиваемых у граждан, желающих получить разрешение на занятие народной медициной.

В итоге прокуратура принесла протест на противоречащий ФЗ правовой акт. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили.