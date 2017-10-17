В Самаре прошла третья международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика"

Конференция организована отраслевым союзом "Нейронет", СамГМУ, компанией "IT-Universe", Кластером медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. В ее работе также приняли участие ученые из Испании, США, Германии и Израиля.

Новая отрасль

Поддержку развития в России перспективных отраслей, которые в будущем станут основой мировой экономики осуществляет государственная программа "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), которая началась в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в 2014 году. Системообразующими документами НТИ стали дорожные карты. Принципиально новую отрасль представляет дорожная карта НейроНет, в которой выделено 6 основных рыночных направлений — это нейромедтехника, нейрокоммуникации, нейрофарма, нейрообразование, нейроассистенты и нейроразвлечения.

По многим из этих направлений активно создаются различные сервисы: нейрокомпьютерные интерфейсы и технологии исследования. Они не только расширяют ресурсы человеческого мозга, но и могут вывести на новый уровень восстановительные технологии для людей с ограниченными возможностями.

Все эти вопросы обсуждались на конференции, которая была организована при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и правительства Самарской области. По словам первого проректора — проректора по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ Юрия Щукина, с каждым годом конференция привлекает все большее число участников и становится той коммуникационной площадкой, где специалисты со всего мира ведущие исследования в области нейротехнологий могут познакомиться с самыми последними достижениями, технологиями, внедренными в клиническую практику, рассказать о своих проектах широкому кругу специалистов из разных стран и отраслей.

Самара является центром притяжения специалистов со всего мира, проводящих исследования в области нейрореабилитации. В регионе работают 11 сосудистых центров, детские реабилитационные центры для детей с ДЦП. В них в ближайшее время должны прийти новые реабилитационные технологии".

Иллюзия обладания телом

Об отождествлении с виртуальными объектами при помощи нейрокомпьютерного интерфейса рассказали участникам конференции Мэлвин Слейтер из университета ICREA-University of Barcelona и доктор Института биомедицинских исследований Мария Виктория Санчес-Вивес, а об экспериментах по управлению мыслью для виртуальных и роботизированных систем — ученый из Междисциплинарного центра Герцлия Дорон Фридман из Израиля. Доктор Института медицинской психологии и поведенческой нейробиологии Сурьо Сокадар (Германия) рассказал об использовании двунаправленных интерфейсов мозг-машина для лечения психиатрических расстройств. Доклад профессора НИУ ВШЭ Алексея Осадчего был посвящен перспективам развития магнитоэнцефалографии как технологии неинвазивного функционального картирования головного мозга. Руководитель лаборатории математической обработки биологической информации компании IT-Universe Владимир Буланов рассказал о применении машинного обучения в работе с нейрокомпьютерными интерфейсами.

Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан именеджер проекта Наталья Галкина представили социальную сеть "Нейрочат" для коммуникаций людей, утративших способность полноценно общаться. Фундаментальным и прикладным аспектам применения виртуальной реальности в медицинской реабилитации был посвящен доклад доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ Александра Захарова.

Главным отличием III конференции от предыдущих было то, что на ней были не только обсуждены фундаментальные теоретические достижения, но и разработки уже применяемые в медицинской практике.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— Направление "Информационные технологии в медицине" четыре года назад была обозначена как новая отдельная отрасль экономики в Самарской области. Оно получило поддержку от многих региональных и федеральных институтов развития. Многие гранты были выиграны в жесткой конкурентной борьбе на конкурсах, проводящихся среди крупных высокотехнологичных центров. Мы выполнили по ним колоссальный объем работ, сформировали мощный научно-технический задел на перспективу, создали аппаратно-программные комплексы конкурентоспособные, в том числе и на мировом рынке.

Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ:

- Самара становится коммуникационной площадкой, где встречаются мировые лидеры, ведущие разработки в сфере нейротехнологий. Во время общения рождаются новые проекты, возникает понимание, как взаимодействовать ученым из разных городов и стран. Если на первой конференции мы говорили, что начинаем делать продукты, то сегодня мы уже демонстрируем разработки, прошедшие первую апробацию в клинической практике.

Александр Семенов, исполнительный директор отраслевого союза Нейронет:

- Дорожная карта Нейронет развивается в партнерстве с Минфином и Минобрнауки РФ, Российской венчурной компанией, Агентством стратегических инициатив. Мы ведем работу со всеми нейросообществами. Нами запущено более 100 проектов, создаем информационно-аналитическую систему по обработке больших нейроданных "CoBrain-Аналитика".

Михаил Лебедев, Центр нейроинженерии Университета Дьюка (США):

- Перспективы развития нейроинтерфейсов — в их возможностях декодирования большого количества функций одновременно. Мы работаем на обезьянах, так как их мозг похож на мозг человека. Можно создавать такие ситуации, когда мозг решает сразу несколько задач, и мы в ходе исследования снимаем информацию об активности нейронов. Далее мы с помощью различных алгоритмов декодируем моторные параметры, ориентацию пространственного внимания, направление взгляда, память, время и степень активности.

Слиман Бенсмайа, Университет Чикаго (США):

- Сферой наших интересов является создание бионической руки — аналога биологической с сохранением полной обратной связи, передающей информацию о выполненном движении, размере, форме и текстуре объекта. Все эти параметры человек должен чувствовать искусственной рукой. Наша лаборатория занимается кодированием и декодированием сигналов, которые возникают от мышц, также мы работаем с информацией, которая идет от головного мозга к мышцам.