Виктор Сойфер провел встречу с самарскими участниками ВФМС-2017

Во вторник, 17 октября, выставочный стенд Самарской области на "Youth Expo. Регионы" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов посетил председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер. Почетный гость вместе с самарской делегацией обсудили вопросы развития в губернии образования в сфере промышленности.
Свое выступление Виктор Сойфер начал с рассказа о зарождении в Самарской области профессионального образования в сфере тяжелой и летной промышленности. Главную роль в этом сыграла Великая Отечественная война.
В 1941 г. в Самару прибыли десятки крупнейших предприятий, призванных обеспечить нужды фронта. Нехватка профессиональных кадров для выполнения военных задач вынудила создать в Самаре первый авиационный вуз. Указ об организации нового учебного заведения вышел в июле 1942 года, и уже в октябре вуз принял первых студентов.
"Конечно, война не должна стать новым двигателем науки. Но толчок должен быть! А государство, к сожалению, сегодня не ставит задач перед научным сообществом", - выразил мнение Виктор Сойфер.
Гость отметил, что за 75 лет существования Самарского аэрокосмического университета им. С.П.Королева (сегодня - Самарский университет им. С.П.Королева) учебное заведение сделало большой прогресс в научной стезе и вошло в ряд престижных рейтингов.
Вспоминая студенческие годы, Виктор Сойфер отметил, что раньше обучение проходило неразрывно с практикой. "Все студенты параллельно с учебой работали на заводах. Многое мы могли увидеть собственными глазами. Есть большая разница между теорией и практикой. Сейчас одна из проблем, с которой сталкивается молодежь, - нематериальность обучения, очень много теории", - отметил Виктор Сойфер.
Также гость в своем выступлении отметил неоценимый вклад Самары в развитие космической области всей страны.
"До сих пор в космос все летают только нашими ракетами, которые производятся в Самаре. И сегодня не только ученые, но и студенты Самарского университета с энтузиазмом работают над созданием новых космических аппаратов", - пояснил гость.
В ходе беседы ребята поинтересовались, как Виктор Сойфер смотрит на стремление человечества освоить и практически использовать лунную поверхность. "Использование поверхности неизведанной планеты сопровождается многими проблемами. На мой взгляд, куда более перспективно развивать орбитальную станцию "МИР", - ответил гость.
В завершение встречи гость пожелал ребятам всегда заниматься тем, что им нравится, и добиваться поставленных целей.
"Главное в жизни - иметь баланс. Важно, чтобы ваши амбиции всегда были подкреплены "амунициями", - дал напутствующее слово Виктор Сойфер ребятам.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.