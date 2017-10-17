Виктор Сойфер провел встречу с самарскими участниками ВФМС-2017

Во вторник, 17 октября, выставочный стенд Самарской области на "Youth Expo. Регионы" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов посетил председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер. Почетный гость вместе с самарской делегацией обсудили вопросы развития в губернии образования в сфере промышленности.

Свое выступление Виктор Сойфер начал с рассказа о зарождении в Самарской области профессионального образования в сфере тяжелой и летной промышленности. Главную роль в этом сыграла Великая Отечественная война.

В 1941 г. в Самару прибыли десятки крупнейших предприятий, призванных обеспечить нужды фронта. Нехватка профессиональных кадров для выполнения военных задач вынудила создать в Самаре первый авиационный вуз. Указ об организации нового учебного заведения вышел в июле 1942 года, и уже в октябре вуз принял первых студентов.

"Конечно, война не должна стать новым двигателем науки. Но толчок должен быть! А государство, к сожалению, сегодня не ставит задач перед научным сообществом", - выразил мнение Виктор Сойфер.

Гость отметил, что за 75 лет существования Самарского аэрокосмического университета им. С.П.Королева (сегодня - Самарский университет им. С.П.Королева) учебное заведение сделало большой прогресс в научной стезе и вошло в ряд престижных рейтингов.

Вспоминая студенческие годы, Виктор Сойфер отметил, что раньше обучение проходило неразрывно с практикой. "Все студенты параллельно с учебой работали на заводах. Многое мы могли увидеть собственными глазами. Есть большая разница между теорией и практикой. Сейчас одна из проблем, с которой сталкивается молодежь, - нематериальность обучения, очень много теории", - отметил Виктор Сойфер.

Также гость в своем выступлении отметил неоценимый вклад Самары в развитие космической области всей страны.

"До сих пор в космос все летают только нашими ракетами, которые производятся в Самаре. И сегодня не только ученые, но и студенты Самарского университета с энтузиазмом работают над созданием новых космических аппаратов", - пояснил гость.

В ходе беседы ребята поинтересовались, как Виктор Сойфер смотрит на стремление человечества освоить и практически использовать лунную поверхность. "Использование поверхности неизведанной планеты сопровождается многими проблемами. На мой взгляд, куда более перспективно развивать орбитальную станцию "МИР", - ответил гость.

В завершение встречи гость пожелал ребятам всегда заниматься тем, что им нравится, и добиваться поставленных целей.

"Главное в жизни - иметь баланс. Важно, чтобы ваши амбиции всегда были подкреплены "амунициями", - дал напутствующее слово Виктор Сойфер ребятам.