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Экономика и бизнес

Инновации "АКОМ" обсудили на ВФМС-2017

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи состоялась первая видеоконференция с Самарской областью, в которой приняла участие группа компаний "АКОМ".

Фото: АО "АКОМ"

Студия для видеоконференцсвязи располагается в Общественной палате Самарской области. На связь с Сочи вышла Анна Петрова - представитель компании "АКОМ", которая выступила перед участниками ВФМС с докладом "Энергия для людей без границ".

Сегодня ГК "АКОМ", позиционирующая себя в качестве "корпорации энергетических решений", активно развивается в прогрессивных направлениях, участвует в инновационных проектах. Таким образом компания вносит свой вклад в создание энергетического рынка будущего Internet of Energy (EnergyNet), отвечающего текущим и перспективным вызовам. Важно отметить, что направление EnergyNet обозначено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в качестве приоритетного в рамках Национальной технологической инициативы. Использование принципов интеллектуальной энергетики открывает новые возможности как для самой сети, так и для конечных потребителей, обеспечивая национальную безопасность и высокое качество жизни людей.

АКОМ создает уникальные продукты (инновационные накопители энергии формата AGM и GEL), а также обеспечивает трансфер лучших мировых решений и технологий в сфере энергоэффективности, являясь эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ накопителей электрической энергии на базе литий-ионных батарей. Целесообразность использования продукта достигается за счет низкой стоимости хранения электроэнергии и гарантированного сокращения суммы платежей за нее на 5-40%.

Участники ВФМС проявили живой интерес к группе компаний "АКОМ", истории ее успеха, достижениям, к теме энергетических инноваций. Телемост прошел в режиме интенсивного общения. От молодежи поступили многочисленные вопросы, а также предложения по расширению сферы деятельности.

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