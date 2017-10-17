Строительство трамвайной линии до "Самара Арены" выполнено уже на 70%

Строительная готовность новой линии трамвая от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" составляет более 70%.

Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.

Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года. Срок окончания строительства - весна 2018 года. Протяженность трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути.

В состав проекта новой ветки входят не только непосредственно трамвайные пути, но и путепровод тоннельного типа протяженностью 388,81 м, разворотное кольцо со зданием диспетчерского пункта, а также три новые тяговые подстанции мощностью 9 тыс. кВт, которые появятся на протяжении существующей трамвайной линии от пл. Урицкого до ул. Ташкентской.