Строительство трамвайной линии до "Самара Арены" выполнено уже на 70%

Строительная готовность новой линии трамвая от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" составляет более 70%.
Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.
Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года. Срок окончания строительства - весна 2018 года. Протяженность трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути.
В состав проекта новой ветки входят не только непосредственно трамвайные пути, но и путепровод тоннельного типа протяженностью 388,81 м, разворотное кольцо со зданием диспетчерского пункта, а также три новые тяговые подстанции мощностью 9 тыс. кВт, которые появятся на протяжении существующей трамвайной линии от пл. Урицкого до ул. Ташкентской.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)