В поликлиники Самарской области пришли работать более 100 молодых врачей

Благодаря внедрению процедуры аккредитации выпускников медвузов, поликлиники региона продолжает пополняться молодыми врачами.

В настоящее время в поликлиниках Самарской области после первичной аккредитации приступили к работе более 100 врачей, в том числе около 70 врачей-терапевтов и участковых педиатров. Этот механизм призван решить проблему дефицита врачей в первичном звене и существенно изменить ситуацию с кадровым обеспечением государственной системы здравоохранения.

Больше всего участковых врачей прибыло в самарские поликлиники: в Самарскую городскую поликлинику № 3 (девять терапевтов и два педиатра), Самарскую городскую поликлинику № 13 (четыре терапевта и два педиатра). В Самарскую городскую поликлинику № 9 и Самарскую городскую клиническую поликлинику № 15 трудоустроились по четыре педиатра.

Кроме того, государственные учреждения здравоохранения области пополнились специалистами, которые завершили в 2017 году обучение по программам интернатуры и ординатуры. После окончания обучения в учреждения устроились более 350 врачей, из них более 100 пришли работать в поликлиники. Большинство врачей заключали договоры о целевом обучении с медицинскими организациями области, и должны в них отработать не менее трех лет, сообщает пресс-служба областного правительства.