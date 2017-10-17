В поликлиники Самарской области пришли работать более 100 молодых врачей

Благодаря внедрению процедуры аккредитации выпускников медвузов, поликлиники региона продолжает пополняться молодыми врачами.
В настоящее время в поликлиниках Самарской области после первичной аккредитации приступили к работе более 100 врачей, в том числе около 70 врачей-терапевтов и участковых педиатров. Этот механизм призван решить проблему дефицита врачей в первичном звене и существенно изменить ситуацию с кадровым обеспечением государственной системы здравоохранения.
Больше всего участковых врачей прибыло в самарские поликлиники: в Самарскую городскую поликлинику № 3 (девять терапевтов и два педиатра), Самарскую городскую поликлинику № 13 (четыре терапевта и два педиатра). В Самарскую городскую поликлинику № 9 и Самарскую городскую клиническую поликлинику № 15 трудоустроились по четыре педиатра.
Кроме того, государственные учреждения здравоохранения области пополнились специалистами, которые завершили в 2017 году обучение по программам интернатуры и ординатуры. После окончания обучения в учреждения устроились более 350 врачей, из них более 100 пришли работать в поликлиники. Большинство врачей заключали договоры о целевом обучении с медицинскими организациями области, и должны в них отработать не менее трех лет, сообщает пресс-служба областного правительства.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!