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В Сызрани прошел чемпионат Самарской области по тхэквондо WTF

СЫЗРАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сильнейшие спортсмены губернии разыграли награды чемпионата Самарской области по тхэквондо WTF.

Одним из самых увлекательных стал финальный бой победителя недавно прошедшей 29-й Всемирной летней универсиады Бориса Краснова против своего одноклубника из Тольятти Ибрагима Давранова. Обладатель золотой награды международных студенческо-молодежных спортивных соревнований в Тайбэе добавил в свою копилку очередную высшую награду чемпионата области в категории до 68 килограммов.

В других весовых категориях победителями стали Валерий Гадченко (до 80 кг, Самара), Артем Стерликов (до 54 кг, Тольятти), Дмитрий Баринов (до 58 кг, Тольятти), Руслан Агафонов (до 74 кг Самара), Фаяз Меджидов (до 63 кг, Тольятти), Серафима Дубова (до 57 кг, Самара), Сергей Авачев (до 87 кг, Самара), Злата Зубкова (до 53 кг, Самара).

Все победители соревнований будут включены в состав сборной Самарской области, а также получили право выступить на чемпионате России, который состоится в ноябре этого года в Ростове, сообщает министерство спорта Самарской области.

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