Исторический парк " Россия — моя история" откроется в Самаре в начале ноября

Во вторник, 17 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по созданию в регионе исторического парка "Россия — моя история", который будет располагаться в торговом центре "Гудок" на ул. Красноармейская, д. 131.

Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре.

Цель проекта — укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, неразрывно связывающих свое будущее с Россией, ее историей и культурой.

Экспозиция исторического парка позволяет реализовывать задачи гражданского-патриотического воспитания в среде детей и юношества, нравственного, духовного и эстетического воспитания в широких слоях российского общества. В настоящее время в помещениях, предназначенных для реализации проекта, проводятся строительно-монтажные работы.

Это полностью интерактивный, образовательный и исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Исторический парк — это единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России с древнейших времен до наших дней, "живой" учебник, позволяющий в увлекательной, доступной интерактивной форме рассказать об отечественной истории. Ее грандиозные события зрители увидят в залах, общая площадь которых будет занимать 6 тыс. кв. м.

В ходе осмотра главе региона рассказали, что отличительным признаком нового выставочного формата является обширное использование образовательных мультимедиа-программ, в том числе 3D-инсталяций, анимированных коллажей, сенсорных экранов, лайтбоксов, а также коротких и увлекательных фильмов, рассказывающих об основных вехах жизни Российского государства.

Выставочный комплекс будет представлять собой 4 постоянно действующих экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1917–1945. От великих потрясений к Великой Победе", "1945–2016. Новое время". Помимо общероссийской истории, в рамках каждой экспозиции будут представлены страницы истории Самарской области, соответствующие тому или иному временному периоду.

Подобный парк уже создан в Москве, Уфе, Екатеринбурге. Самара войдет в ряд первых российских городов, осуществивших этот проект, получивший поддержку администрации президента России, федеральных министерств культуры и образования.

В рамках визита Дмитрий Азаров поставил задачу организаторам и профильным ведомствам сосредоточиться на графиках ввода в эксплуатацию исторического парка, чтобы выставка начала свою работу в срок. Торжественное открытие состоится 7 ноября, а работа в штатном режиме начнется уже на следующий день.