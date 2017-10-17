Исторический парк " Россия — моя история" откроется в Самаре в начале ноября

Во вторник, 17 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по созданию в регионе исторического парка "Россия — моя история", который будет располагаться в торговом центре "Гудок" на ул. Красноармейская, д. 131.
Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре.
Цель проекта — укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, неразрывно связывающих свое будущее с Россией, ее историей и культурой.
Экспозиция исторического парка позволяет реализовывать задачи гражданского-патриотического воспитания в среде детей и юношества, нравственного, духовного и эстетического воспитания в широких слоях российского общества. В настоящее время в помещениях, предназначенных для реализации проекта, проводятся строительно-монтажные работы.
Это полностью интерактивный, образовательный и исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Исторический парк — это единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России с древнейших времен до наших дней, "живой" учебник, позволяющий в увлекательной, доступной интерактивной форме рассказать об отечественной истории. Ее грандиозные события зрители увидят в залах, общая площадь которых будет занимать 6 тыс. кв. м.
В ходе осмотра главе региона рассказали, что отличительным признаком нового выставочного формата является обширное использование образовательных мультимедиа-программ, в том числе 3D-инсталяций, анимированных коллажей, сенсорных экранов, лайтбоксов, а также коротких и увлекательных фильмов, рассказывающих об основных вехах жизни Российского государства.
Выставочный комплекс будет представлять собой 4 постоянно действующих экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1917–1945. От великих потрясений к Великой Победе", "1945–2016. Новое время". Помимо общероссийской истории, в рамках каждой экспозиции будут представлены страницы истории Самарской области, соответствующие тому или иному временному периоду.
Подобный парк уже создан в Москве, Уфе, Екатеринбурге. Самара войдет в ряд первых российских городов, осуществивших этот проект, получивший поддержку администрации президента России, федеральных министерств культуры и образования.
В рамках визита Дмитрий Азаров поставил задачу организаторам и профильным ведомствам сосредоточиться на графиках ввода в эксплуатацию исторического парка, чтобы выставка начала свою работу в срок. Торжественное открытие состоится 7 ноября, а работа в штатном режиме начнется уже на следующий день.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.