Художественный музей открывает выставку московского живописца Александра Волкова

В четверг, 19 октября, в 18.00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка Александра Волкова, преподавателя Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Мастер блестяще работает в технике многослойной акварели, живописи маслом, занимается росписью интерьеров. На выставке будет представлено более 70-ти акварелей художника.

Особым трепетом проникнуты городские пейзажи с видами Москвы и Подмосковья, в которых отражается дух родного города художника ("Московские противоречия. Во дворе усадьбы Бахрушина"). Притягательны и натюрморты, построенные на тонкой игре света и цвета ("Сирень и нарциссы"). Александр Волков часто обращается в своем творчестве к минувшему, но его интересует и жизнь здесь и сейчас ("Ожидание. Казанский вокзал").

Работы Александра Волкова находятся в музеях России, а также в частных собраниях. Выставка "Палитра моих впечатлений" пробудет в Самаре до 20 ноября.

В пятницу 20 октября можно посетить встречу с художником и мастер-класс по написанию натюрморта в технике многослойной акварели. Посетителям откроют тайны поэтапного создания натюрморта в акварельной технике и особенности творческой манеры Александра Волкова. Продолжительность занятия составит 3 часа (с 14:00 до 17:00).

Вход на мастер-класс для посетителей выставки бесплатный, билет на выставку стоит 150 рублей.