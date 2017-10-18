16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Музее модерна отметят день рождения архитектора Зеленко Никас Сафронов: "Париж хуже, чем Самара" В музее им. П.Алабина открылась выставка Никаса Сафронова "Избранное" В Самару с лекцией приедет заведующий отделом в Третьяковской галерее В Художественном музее откроется выставка "Грани ХХ века. Сто лет российской революции"

Музеи и выставки Культура

Художественный музей открывает выставку московского живописца Александра Волкова

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати

В четверг, 19 октября, в 18.00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка Александра Волкова, преподавателя Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Мастер блестяще работает в технике многослойной акварели, живописи маслом, занимается росписью интерьеров. На выставке будет представлено более 70-ти акварелей художника.

Особым трепетом проникнуты городские пейзажи с видами Москвы и Подмосковья, в которых отражается дух родного города художника ("Московские противоречия. Во дворе усадьбы Бахрушина"). Притягательны и натюрморты, построенные на тонкой игре света и цвета ("Сирень и нарциссы"). Александр Волков часто обращается в своем творчестве к минувшему, но его интересует и жизнь здесь и сейчас ("Ожидание. Казанский вокзал").

Работы Александра Волкова находятся в музеях России, а также в частных собраниях. Выставка "Палитра моих впечатлений" пробудет в Самаре до 20 ноября.

В пятницу 20 октября можно посетить встречу с художником и мастер-класс по написанию натюрморта в технике многослойной акварели. Посетителям откроют тайны поэтапного создания натюрморта в акварельной технике и особенности творческой манеры Александра Волкова. Продолжительность занятия составит 3 часа (с 14:00 до 17:00).

Вход на мастер-класс для посетителей выставки бесплатный, билет на выставку стоит 150 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 10 октября 2017 13:59 В Доме журналиста открылась юбилейная выставка самарского художника Николая Лукашука "Мета-взгляд"

Хороший художник и достойные работы!

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:56 В Самару с лекцией приедет заведующий отделом в Третьяковской галерее

Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:52 Никас Сафронов: "Париж хуже, чем Самара"

Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)

Dmitry Lakotsenin 14 сентября 2017 12:53 Военно-историческому музею Самары передана копия штандарта Александрийского полка

Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2017 07:30 В "Вавилоне" пройдет юбилейная выставка Николая Лукашука "Теплый город"

Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.

Фото на сайте

Выставка Никаса Сафронова "Избранное"

Выставка Никаса Сафронова "Избранное"

В Архитектурно-техническом лицее СамГТУ открылась выставка работ учеников

В Архитектурно-техническом лицее СамГТУ открылась выставка работ учеников

Выставка авторского комикса "ВАК-2017"

Выставка авторского комикса "ВАК-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5