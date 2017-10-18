Художественный музей открывает выставку московского живописца Александра Волкова

В четверг, 19 октября, в 18.00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка Александра Волкова, преподавателя Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Мастер блестяще работает в технике многослойной акварели, живописи маслом, занимается росписью интерьеров. На выставке будет представлено более 70-ти акварелей художника.
Особым трепетом проникнуты городские пейзажи с видами Москвы и Подмосковья, в которых отражается дух родного города художника ("Московские противоречия. Во дворе усадьбы Бахрушина"). Притягательны и натюрморты, построенные на тонкой игре света и цвета ("Сирень и нарциссы"). Александр Волков часто обращается в своем творчестве к минувшему, но его интересует и жизнь здесь и сейчас ("Ожидание. Казанский вокзал").
Работы Александра Волкова находятся в музеях России, а также в частных собраниях. Выставка "Палитра моих впечатлений" пробудет в Самаре до 20 ноября.
В пятницу 20 октября можно посетить встречу с художником и мастер-класс по написанию натюрморта в технике многослойной акварели. Посетителям откроют тайны поэтапного создания натюрморта в акварельной технике и особенности творческой манеры Александра Волкова. Продолжительность занятия составит 3 часа (с 14:00 до 17:00).
Вход на мастер-класс для посетителей выставки бесплатный, билет на выставку стоит 150 рублей.
Последние комментарии
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.