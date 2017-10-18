Киноклуб "Треугольник" покажет премьеру "Матильды"

В четверг, 26 октября, в 19:00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России", — рассказывает синопсис картины.

"Я не про балет снимаю картину, это лишь небольшая красивая ее часть. Я снимаю про потрясающие человеческие отношения, про эмоциональную любовную историю и про Россию, которая была в шаге от того, чтобы пойти по иному пути", — говорил Алексей Учитель во время съемок фильма в 2014 году.

В главных ролях снялись Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко.