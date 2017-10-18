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По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль РСХБ до вычета резервов составила 53,7 млрд рублей

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прибыль Банка до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам 9 месяцев 2017 года составила 53,7 млрд рублей и увеличилась на 29,2% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Чистая прибыль АО "Россельхозбанк" в январе–сентябре 2017 года составила 768 млн рублей против 117 млн рублей годом ранее.

Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.10.2017 превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов юридическим лицам увеличился на 10,4%, до 1,56 трлн рублей, населению — на 6,5%, до 346 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов на 01.10.2017 составил 1,88 трлн рублей, из них 1,11 трлн рублей приходится на средства предприятий и организаций, 776,5 млрд рублей — на средства населения. Динамика клиентских средств существенно опережает среднерыночные показатели, что свидетельствует о высоком доверии к Банку со стороны бизнеса и населения.

При этом Россельхозбанк продолжает эффективно выполнять возложенные государством задачи по финансовой поддержке российского АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель Банка в сегменте АПК на 01.10.2017 составил 1 трлн 188 млрд рублей, что на 20 млрд рублей выше показателя на начало текущего года.

Гид потребителя

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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