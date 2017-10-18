Ребенок, попавший под грузовик на ул. Земеца, перебегал дорогу на красный свет

По предварительным данным полицейских, девятилетний мальчик, попавший под грузовик на ул. Земеца, переходил дорогу на красный свет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
Напомним, 17 октября, в 15:20, 48-летний водитель грузовика ГАЗ-53А ехал по ул. Земеца со стороны ул. Литвинова в направлении Заводского шоссе. По предварительным данным полицейских, напротив дома № 19 по ул. Земеца он сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Ребенка доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
По факту аварии ведется проверка
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил