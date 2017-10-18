Дело о продаже военных билетов закончилось штрафом 50 тыс. рублей

Уголовное дело 19-летнего самарца, которое передали в суд с квалификацией "Посредничество во взяточничестве", в итоге переквалифицировали на статью "Мошенничество".

Во время судебного следствия Николай Сетяев уверял суд, что взял 170 тыс. руб. у двух студентов, которые хотели получить военный билет без прохождения службы, но на самом деле реально помочь им не мог. Он признал, что говорил, что у него есть знакомые в военкомате, но утверждал, что это было обманом. Парень якобы хотел взять деньги, продержать их у себя какое-то время, а потом отдать, сказав, что не получилось сделать ребятам "военники".

С учетом того, что найти некую врача Риту из военкомата, которую в переговорах с клиентами упоминал Сетяев, следствию так и не удалось, в прокуратуре Промышленного района сообщили, что гособвинение посчитало оправданным переквалификацию дела на другую статью и просило назначить подсудимому два года условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Суд в итоге наказание назначил более мягкое: штраф 50 тыс. руб. в доход государства.