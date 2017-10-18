16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинца судят за 40 краж из школ, детсадов, больниц и офисных центров Дело о продаже военных билетов закончилось штрафом 50 тыс. рублей Жертвы ограбления банка "Солидарность" требуют с обидчика миллион рублей Завершилось судебное следствие по убийству боксера Андрея Еремеева Вступил в силу приговор создателю тольяттинской финансовой пирамиды "РИК"

Суды Происшествия

Дело о продаже военных билетов закончилось штрафом 50 тыс. рублей

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

Уголовное дело 19-летнего самарца, которое передали в суд с квалификацией "Посредничество во взяточничестве", в итоге переквалифицировали на статью "Мошенничество".

Во время судебного следствия Николай Сетяев уверял суд, что взял 170 тыс. руб. у двух студентов, которые хотели получить военный билет без прохождения службы, но на самом деле реально помочь им не мог. Он признал, что говорил, что у него есть знакомые в военкомате, но утверждал, что это было обманом. Парень якобы хотел взять деньги, продержать их у себя какое-то время, а потом отдать, сказав, что не получилось сделать ребятам "военники".

С учетом того, что найти некую врача Риту из военкомата, которую в переговорах с клиентами упоминал Сетяев, следствию так и не удалось, в прокуратуре Промышленного района сообщили, что гособвинение посчитало оправданным переквалификацию дела на другую статью и просило назначить подсудимому два года условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Суд в итоге наказание назначил более мягкое: штраф 50 тыс. руб. в доход государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Антон Задворнов 19 сентября 2017 19:34 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

Тамара Матузкова 10 сентября 2017 17:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!

Дмитрий Миленин 30 августа 2017 16:23 Напавшим на семью начальника отдела полиции Отрадного вынесли приговор

нормально..хорошо что хоть нашли их

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5