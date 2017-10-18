Самарцы обсудили на ВФМС вопросы свободы и культуры

Во вторник, 17 октября, участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов встретились с народным артистом РФ Сергеем Безруковым, директором Большого Московского государственного цирка Эдгаром Запашным и французским публицистом Фредериком Бегбедером.

Спикеры провели для участников ВФМС панельную дискуссию "Культура: свобода vs ответственность", которая прошла 17 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фредерик Бегбедер дал актуальный совет молодежи: меньше времени тратить на социальные сети и больше жить здесь и сейчас. "Выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль. Этому всему вы научитесь, только если выйдете в люди. Второй совет — выходите из соцсетей. А если не выходите, то читайте — литература делает вас умнее. Читайте много — так вы сможете приблизиться к гениям".

Самарская участница Дарина Корчагина отметила для себя, что Фредерик Бегбедер дал высокую оценку русской литературе, назвав ее "самой великой".

"Очень эмоциональная дискуссия получилась. Мне хотелось узнать, что о таких понятиях, как свобода и ответственность в культуре, думают артисты, уже добившиеся успеха. Я считаю, что невозможно творить, не будучи свободным. Но у всех свое понимание слова "свобода". После встречи я решила, что творчество — это то, что мне нужно. Я хочу им заниматься и буду пытаться внедрить его в свою жизнь, — поделилась девушка. — Я обучаюсь "мировой экономике" в СГЭУ. И встречи с такими серьезными спикерами дают мне возможность понять, как нужно разговаривать, вести себя на публике, какой имидж формировать, чтобы стать успешной. Я слушаю советы и думаю, как именно я могу применить их в бизнесе? ВФМС перевалил за экватор, но я уже понимаю, что моя жизнь изменится. В своем желании сделать мир лучше нам, самарским участникам, отобранным на ВФМС, нужно объединяться и работать вместе".

Сергей Безруков на встрече с участниками подчеркнул: "Важно правильно понимать свободу. Категорически не стоит путать ее со вседозволенностью. Произведение художника — это зажженная спичка в пороховой бочке. Поэтому он должен быть ответственен за то, что делает, что пишет и что говорит. Делать мир лучше — вот та степень ответственности художника".

С его словами согласна и Инга Мишина из Самары, которая ждала встречи с российским артистом больше пяти лет.

"Эта встреча была до краев наполнена талантливыми людьми и не описать словами, как я рада, что была среди них! Эта встреча и вся поездка на ВФМС для меня — возможность расширить горизонты своей деятельности до размеров всей планеты. Я стараюсь общаться с иностранцами, с ребятами из других городов. Мы обмениваемся идеями, опытом. Я работаю в СамГУПС — занимаюсь развитием внеучебной деятельности студентов и весь опыт, все знания, что успею получить здесь, постараюсь передать самарским студентам, внедрить новые практики. Отдельное внимание на ВФМС уделяется мотивации и личностному росту, об этом много говорят почетные гости. Я это подчеркиваю для себя и буду пытаться передать это настроение самарским студентам", — сказала Инга Мишина.

Фредерик Бегбедер также поделился с участниками и своим отношением к России: "Да, я люблю Россию. И важно, что здесь сейчас проходит международный фестиваль. Мы как в Вавилонской башне — столько стран! Но категорически нельзя повторять библейскую историю о смешении языков, а мы должны слушать друг друга. Важно знать, что, только объединяя усилия, страны могут "вылечить" этот мир".

Эдгар Запашный посоветовал молодым людям быть свободными в своих мечтах и не бояться их реализовывать.

18 октября — не менее важный день для самарских участников. Они планируют посетить выступление мотивационного оратора и мецената Ника Вуйчича. Уже сейчас понятно, что на место в зале, где будет выступать легендарный спикер, претендуют многие.

Также в программе несколько встреч со знаменитыми спортсменами — Алиной Кабаевой, Ириной Слуцкой, Еленой Исинбаевой, Юлией Липницкой, Дмитрием Игнатовым и многими другими.

На ВФМС также ожидаются выступления заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, министра энергетики и ЖКХ Александра Новака, министра труда и социально-демографической защиты РФ Максима Топилина, президента торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, генерального секретаря Всемирной ассамблеи молодежи Эдиола Пашоллари и многих других.