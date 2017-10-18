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Происшествия

В сызранском СИЗО в подошве кроссовок нашли телефон для заключенного

СЫЗРАНЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСИН России по Самарской области обнаружили незаконные вложения в бандероли, которую должны были передать одному из содержащихся в СИЗО № 2 в Сызрани.

Фото: УФСИН России по Самарской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, смартфон, мобильник и две СИМ-карты были спрятаны в подошве кроссовок.

В связи с этим составлены протоколы по ст. 19.12 КоАП "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания", материалы переданы в суд для решения вопроса о привлечении к ответственности человека, передавшего бандероль. Санкция статьи предусматривают штраф от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией запрещенных предметов.

Гид потребителя

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