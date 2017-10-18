В сызранском СИЗО в подошве кроссовок нашли телефон для заключенного

Сотрудники УФСИН России по Самарской области обнаружили незаконные вложения в бандероли, которую должны были передать одному из содержащихся в СИЗО № 2 в Сызрани.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, смартфон, мобильник и две СИМ-карты были спрятаны в подошве кроссовок.
В связи с этим составлены протоколы по ст. 19.12 КоАП "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания", материалы переданы в суд для решения вопроса о привлечении к ответственности человека, передавшего бандероль. Санкция статьи предусматривают штраф от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией запрещенных предметов.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Урод,проблемы создал водителю...