Самарская участница ВФМС учит гостей бодифлексу

В среду, 18 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов проходит День спорта. Культурная программа проходит под лозунгом "День ближнего востока".

На выставочном стенде Самарской области обновилась экспозиция — выставлены спортивные символы губернии, подготовлен видеоконтент, рассказывающий гостям выставки о спортивной стороне жизни региона, запланированы спортивные мероприятия. Кроме того, ожидается визит олимпийской чемпионки, гандболистки Ирины Близновой.

Утром на стенде прошел обучающий мастер-класс по бодифлексу от участницы, ординатора Самарского медицинского университета, будущего врача-инфекциониста Анастасии Кулагиной.

Бодифлексом девушка занимается в свободное от учебы и работы время. Этот вид спорта будущий врач-инфекционист называет одним из самых эффективных, по ее словам, 15-20 минут занятий в день достаточно, чтобы убрать объемы и в будущем поддерживать себя в отличной форме, при этом не отказывая себе в еде. Свои навыки она передала и гостям выставки Самарской области на ВФМС.

"У Самарской области яркий стенд. Он очень "гибкий", его можно использовать непосредственно как выставочную зону, также здесь проходят телемосты и мастер-классы, а сегодня мы трансформировали его в небольшую спортивную зону. Мягкий ковролин и большое пространство с высокими потолками, где есть много воздуха — это то, что нужно для комфортного занятия бодифлексом", — отметила девушка.

На ВФМС Анастасия приехала из Самары вместе с мужем. Ее направление — "Экология и медицина". Девушка призналась, что она, как медик, гордится интерактивным столом "Пирогов", который установлен в павильоне Самарской области. По ее словам, она успела обойти все профильные и региональные выставки, и такое уникальное оборудование представлено только у нас.

"Я посещаю мероприятия только медицинской программы, так как приехала сюда с конкретной целью — набраться опыта именно в своей сфере и применять полученные навыки в своей работе. Иногда на ВФМС приходится стоять в очередях, так как приехало очень много незапланированных участников, но, признаться честно, для меня это только плюс. В ожидании я знакомлюсь с окружающими ребятами и общаюсь, общаюсь, общаюсь. У меня своя цель, я же буду врачом-инфекционистом, и поверьте, наблюдать за участниками из других стран, как они ведут себя, например, перед обедом, это отличный метод исследования. На днях я познакомилась с мальчиком из Чада, из Центральной Африки. Сейчас он учится в России, но потом уедет к себе на родину, и в его планах активная пропаганда мытья рук перед обедом. Мы обменялись контактами, чтобы помогать друг другу в нашей борьбе со всякими инфекциями. Он пригласил меня работать к себе в Чад, потому что у них не хватает квалифицированных медиков, но я планирую работать в Самарской области", — рассказала Анастасия Кулагина.