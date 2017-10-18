В Самаре начали расследовать мошенничество, произошедшее три года назад

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как сообщает источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 11 февраля 2014 года. В квартиру к 83-летнему пенсионеру на ул. Аэропортовское шоссе, 162 пришла 41-летняя женщина и предложила заключить договор вклада по программе государственной поддержки военнослужащих. Создав видимость заполнения документов, женщина завладела 350 тыс. руб. и скрылась.

Расследование уголовного дела продолжается.