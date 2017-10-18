В деле бывших налоговиков, которое рассматривалось в суде год, поменялся судья

Дело двух бывших сотрудников налоговой службы Андрея Дропы и Алексея Илюхина, которых обвиняют в мошенничестве с незаконным возмещении НДС из бюджета более чем на 9,7 млн руб., будут рассматривать заново. Причиной такого решения стала смена судьи.

Судебные заседания начались еще в сентябре 2016 года. Дело насчитывает 56 томов, в нем сотни свидетелей. На момент перемены судьи процесс продвинулся до исследования документов, закрепленных в материалах. По словам гособвинителя, приговор могли вынести в декабре 2017 года.

Напомним, бывшие налоговики Андрей Дропа и Алексей Илюхин, по мнению следствия, в 2008–2013 гг. с помощью фирм-однодневок, выступавших контрагентами, помогли многим организациям оформить фиктивные документы и получить налоговый вычет. Аферу вскрыла налоговая после тщательной проверки сданной на возврат НДС документации. Однако несколько организаций уже успели получить от государства возмещение 9,7 млн рублей.

Во время следствия обвиняемые отрицали вину, на суде их позиция осталась неизменной.