Самарца подозревают в ограблении знакомого в помещении банка

В Самаре правоохранители при расследовании разбоя возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Инцидент произошел на ул. Победы 15 августа 2017 года. 30-летний мужчина, ранее судимый за кражу, ночью ограбил 35-летнего знакомого. В помещении "Сбербанка России" подозреваемый пригрозил мужчине расправой и похитил снятые с карточки потерпевшего деньги. Расследование уголовного дела продолжается.