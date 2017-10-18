Неудачливому похитителю баранов из Новой Бинарадки пришлось отпустить животных и чистить после них салон машины

В Ставропольском районе судимого за грабеж 31-летнего жителя с. Новая Бинарадка задержали по подозрению в краже животных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 57-летний сельчанин сообщил правоохранителям о пропаже домашнего скота, стоимостью 22 тыс. рублей. Животные находились на свободном выпасе в 200 м от дома владельца. А незадолго до пропажи к этому месту подъезжал легковой автомобиль. После из отары в 126 голов пропали три барана.

По подозрению в краже задержали знакомого потерпевшего. По версии правоохранителей, мужчина посадил животных в салон своей Lada Kalina и планировал вывезти в Самару для забоя. Но по пути он испугался патруля ГИБДД, решил избавиться от животных и выпустил их рядом с дорогой. Позже, чтобы скрыть следы, ему пришлось сделать химчистку салона.

Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".