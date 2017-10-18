Неудачливому похитителю баранов из Новой Бинарадки пришлось отпустить животных и чистить после них салон машины

В Ставропольском районе судимого за грабеж 31-летнего жителя с. Новая Бинарадка задержали по подозрению в краже животных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее 57-летний сельчанин сообщил правоохранителям о пропаже домашнего скота, стоимостью 22 тыс. рублей. Животные находились на свободном выпасе в 200 м от дома владельца. А незадолго до пропажи к этому месту подъезжал легковой автомобиль. После из отары в 126 голов пропали три барана.
По подозрению в краже задержали знакомого потерпевшего. По версии правоохранителей, мужчина посадил животных в салон своей Lada Kalina и планировал вывезти в Самару для забоя. Но по пути он испугался патруля ГИБДД, решил избавиться от животных и выпустил их рядом с дорогой. Позже, чтобы скрыть следы, ему пришлось сделать химчистку салона.
Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.