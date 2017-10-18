Самарцев приглашают участвовать в квесте "Самара. Подвиг"

В субботу, 21 октября, в 11:00 Юношеская библиотека приглашает к участию в областном молодежном историко-просветительском квесте "Самара. Подвиг", который начнется возле Театра драмы.

Цель квеста — познакомить молодежь Самарской области и города с историей участия земляков в Великой Отечественной войне, их трудовым и военным подвигом.

Участники квеста — команды молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, старшеклассники и студенты средних и высших учебных заведений. Каждая команда на общем построении получит свой стартовый конверт с загадкой, решение которой дает подсказку для перехода на следующий этап.

В ходе игры команды проходят пешком 10-12 объектов, связанных с историческим прошлым города.