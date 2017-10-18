Самарские стартапы получат возможность пройти в крупнейший мировой акселератор

Один из крупнейших стартап-акселераторов в мире, MassChallenge продолжает набор в бридж-программу. Стартапы из Самарской области и всей России, подавшие заявку до 6 ноября, пройдут экспертизу специалистов MassChallenge и получат возможность выйти на международные рынки.

Программа предназначена для стартапов, которые уже существуют на рынке, их продукты подтверждены, продажи растут, и компании готовы к масштабированию своего бизнеса. Ориентировочные верхние пороговые значения для участников — годовой доход, не превышающий двух миллионов долларов США и акционерный капитал не более одного миллиона долларов.

Набор в программу Bridge to MassChallenge продлится до 6 ноября. Организаторы выберут 200 заявок от интересных стартапов из региона Центральной и Восточной Европы, из которых будут определены 25 финалистов. Они примут участие в 4-дневном интенсиве в Варшаве.

Топ-10 финалистов отправятся в Бостон в феврале и примут участие в четырехдневных семинарах и встречах. У предпринимателей будет возможность встретиться с представителями глобальных компаний, потенциальными инвесторами и деловыми партнерами, чтобы проверить свои планы развития на практике.

Стартапы могут подать заявку на сайте b2mcwarsaw.fpt.org.pl.

В Центральной и Восточной Европе MassChallenge сотрудничает с PKO Bank Polski — крупнейшим банком страны и польским Фондом технологического предпринимательства — оператором MIT Enterprise Forum Poland. Кроме того, программа объединилась с Impact CEE, что позволит участникам представить свои проекты во время стартап-конференции Impact fintech'17 в декабре в Катовице, Польша.

Bridge to MassChallenge — начальный этап деятельности MassChallenge в Восточной Европе. Планируется, что в дальнейшем проект превратится в сложную полномасштабную акселерационную программу MassChallenge Warsaw и будет поддерживать до 80 стартапов из Центральной и Восточной Европы ежегодно.

В России партнером MassChallenge является компания YellowRockets, которая помогает технологическим проектам из России и ближайшего зарубежья проходить в бридж-программы и консультировать по вопросам работы с международным акселератором.