Площадку "Палыча" в Реутове лишают объекта гражданской обороны

ООО "Продукты от Палыча" может лишиться части своих площадей на производственной площадке в городе Реутов Московской области. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Московской области об истребовании из владения общества защитного сооружения гражданской обороны (площадью 480 кв. м), встроенного в четырехэтажное здание.
ООО "Продукты от Палыча" — совместное предприятие самарских владельцев бренда "У Палыча" и инвесторов. Самарским бизнесменам в сумме принадлежит 50% компании: 25% — Андрею Шишакину, 12,5% — Александру Мербауму и12,5% — Анвару Абдуразакову.
В Реутове "Продукты от Палыча" выпускают кондитерскую и кулинарную продукцию.
С иском об истребовании из владения общества убежища в суд обратилось Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУФАУГИ) по Московской области.
Здание, в подвальных площадях которого расположен объект гражданской обороны, ООО "Продукты от Палыча" выкупило у ООО "Объединенная промышленная компания" в июле 2016 года. Ранее здесь располагался завод "Военохот".
Суд пришел к выводу, что спорное помещение относится к объектам гражданской обороны, приватизация которых запрещена, и в июле 2017 г. удовлетворил требования ТУФАУГИ по Московской области о его истребовании.
ООО "Продукты от Палыча" безуспешно пыталось обжаловать это решение в апелляции.
В ООО "Продукты от Палыча" порталу "Волга Ньюс" заявили, что намерены продолжить спор в кассационной инстанции.
При этом в компании утверждают, что на деятельности предприятия решение суда не отразится никак, поскольку ни подвальные, ни основные помещения спорного здания в настоящее время никак не используются.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !