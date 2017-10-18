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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Площадку "Палыча" в Реутове лишают объекта гражданской обороны

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Продукты от Палыча" может лишиться части своих площадей на производственной площадке в городе Реутов Московской области. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Московской области об истребовании из владения общества защитного сооружения гражданской обороны (площадью 480 кв. м), встроенного в четырехэтажное здание.

ООО "Продукты от Палыча" — совместное предприятие самарских владельцев бренда "У Палыча" и инвесторов. Самарским бизнесменам в сумме принадлежит 50% компании: 25% — Андрею Шишакину, 12,5% — Александру Мербауму и12,5% — Анвару Абдуразакову.

В Реутове "Продукты от Палыча" выпускают кондитерскую и кулинарную продукцию.

С иском об истребовании из владения общества убежища в суд обратилось Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУФАУГИ) по Московской области.

Здание, в подвальных площадях которого расположен объект гражданской обороны, ООО "Продукты от Палыча" выкупило у ООО "Объединенная промышленная компания" в июле 2016 года. Ранее здесь располагался завод "Военохот".

Суд пришел к выводу, что спорное помещение относится к объектам гражданской обороны, приватизация которых запрещена, и в июле 2017 г. удовлетворил требования ТУФАУГИ по Московской области о его истребовании.

ООО "Продукты от Палыча" безуспешно пыталось обжаловать это решение в апелляции.

В ООО "Продукты от Палыча" порталу "Волга Ньюс" заявили, что намерены продолжить спор в кассационной инстанции.

При этом в компании утверждают, что на деятельности предприятия решение суда не отразится никак, поскольку ни подвальные, ни основные помещения спорного здания в настоящее время никак не используются.

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