В Самаре проходят обучающие семинары по капитальному ремонту для общественников

В Самаре 10 октября на базе Квалификационного центра ЖКХ и энергетики началась серия семинаров для управляющих микрорайонами города. Об этом сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.
Лекции по капитальному ремонту читают руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских и специалисты Фонда капремонта (ФКР).
По словам Виктора Часовских, в соответствии с новыми требованиями Жилищного кодекса и закона №60 ГД Самарской области, в состав комиссии, принимающей работы по капремонту МКД, входят представители ФКР, подрядной организации, местной администрации, управляющей компании и обязательно уполномоченное лицо от собственников и представитель общественного совета микрорайона. Комиссия формируется в течение семи дней после получения от подрядчика извещения о выполнении работ. В течение 15 рабочих дней комиссия осуществляет приемку работ. Подписанный акт передается в ФКР, где в течение 10 дней проходит согласование. Только после этого подрядчик получает оставшиеся средства за работу (30% от суммы обычно подрядчику выделяется на закупку материалов).
В содержательной части семинара его участники вместе со специалистами рассматривают конкретные вопросы и ситуации.
"Предположим, в вашем доме завершены работы по капитальному ремонту. Заказчиком выступал региональный оператор ФКР. Подрядчик дал гарантию на выполненные работы на пять лет. Так вот, в течение этого срока по гарантийным обязательствам отвечает ФКР, даже если подрядчик по какой-либо причине не сможет устранить свои недоработки", — пояснил Виктор Часовских.
Бывают ситуации, когда представитель собственников не согласен с работами, выполненными подрядчиком, и отказывается подписывать акт.
"Если выполненные работы не соответствуют требованиям проекта и один-два члена комиссии выражают несогласие с мнением подрядчика, то комиссия прямо на месте ставит вопрос: утверждать акт или нет. Каждый член комиссии имеет право внести в акт свое особое мнение. Если очевидные недоработки подтверждают три и более членов комиссии, тогда ситуацию рассматривают уже в ФКР", — рассказывают специалисты.
По окончании полного курса обучения при условии успешной аттестации выдается свидетельство и копия протокола заседания квалификационной (экзаменационной) комиссии.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.