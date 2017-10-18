В Самаре проходят обучающие семинары по капитальному ремонту для общественников

В Самаре 10 октября на базе Квалификационного центра ЖКХ и энергетики началась серия семинаров для управляющих микрорайонами города. Об этом сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.

Лекции по капитальному ремонту читают руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских и специалисты Фонда капремонта (ФКР).

По словам Виктора Часовских, в соответствии с новыми требованиями Жилищного кодекса и закона №60 ГД Самарской области, в состав комиссии, принимающей работы по капремонту МКД, входят представители ФКР, подрядной организации, местной администрации, управляющей компании и обязательно уполномоченное лицо от собственников и представитель общественного совета микрорайона. Комиссия формируется в течение семи дней после получения от подрядчика извещения о выполнении работ. В течение 15 рабочих дней комиссия осуществляет приемку работ. Подписанный акт передается в ФКР, где в течение 10 дней проходит согласование. Только после этого подрядчик получает оставшиеся средства за работу (30% от суммы обычно подрядчику выделяется на закупку материалов).

В содержательной части семинара его участники вместе со специалистами рассматривают конкретные вопросы и ситуации.

"Предположим, в вашем доме завершены работы по капитальному ремонту. Заказчиком выступал региональный оператор ФКР. Подрядчик дал гарантию на выполненные работы на пять лет. Так вот, в течение этого срока по гарантийным обязательствам отвечает ФКР, даже если подрядчик по какой-либо причине не сможет устранить свои недоработки", — пояснил Виктор Часовских.

Бывают ситуации, когда представитель собственников не согласен с работами, выполненными подрядчиком, и отказывается подписывать акт.

"Если выполненные работы не соответствуют требованиям проекта и один-два члена комиссии выражают несогласие с мнением подрядчика, то комиссия прямо на месте ставит вопрос: утверждать акт или нет. Каждый член комиссии имеет право внести в акт свое особое мнение. Если очевидные недоработки подтверждают три и более членов комиссии, тогда ситуацию рассматривают уже в ФКР", — рассказывают специалисты.

По окончании полного курса обучения при условии успешной аттестации выдается свидетельство и копия протокола заседания квалификационной (экзаменационной) комиссии.