16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работы по реконструкции первого участка Заводского шоссе выполнены на 61% Вокруг стадиона "Самара Арена" расчистили 19 га лесов В приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления СКС организует в самарских ТЦ выездные центры обслуживания клиентов На Аллее Славы самарского водопровода появилась звезда Владимира Писарева

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре проходят обучающие семинары по капитальному ремонту для общественников

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

В Самаре 10 октября на базе Квалификационного центра ЖКХ и энергетики началась серия семинаров для управляющих микрорайонами города. Об этом сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.

Лекции по капитальному ремонту читают руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских и специалисты Фонда капремонта (ФКР).

По словам Виктора Часовских, в соответствии с новыми требованиями Жилищного кодекса и закона №60 ГД Самарской области, в состав комиссии, принимающей работы по капремонту МКД, входят представители ФКР, подрядной организации, местной администрации, управляющей компании и обязательно уполномоченное лицо от собственников и представитель общественного совета микрорайона. Комиссия формируется в течение семи дней после получения от подрядчика извещения о выполнении работ. В течение 15 рабочих дней комиссия осуществляет приемку работ. Подписанный акт передается в ФКР, где в течение 10 дней проходит согласование. Только после этого подрядчик получает оставшиеся средства за работу (30% от суммы обычно подрядчику выделяется на закупку материалов).
В содержательной части семинара его участники вместе со специалистами рассматривают конкретные вопросы и ситуации.

"Предположим, в вашем доме завершены работы по капитальному ремонту. Заказчиком выступал региональный оператор ФКР. Подрядчик дал гарантию на выполненные работы на пять лет. Так вот, в течение этого срока по гарантийным обязательствам отвечает ФКР, даже если подрядчик по какой-либо причине не сможет устранить свои недоработки", — пояснил Виктор Часовских.
Бывают ситуации, когда представитель собственников не согласен с работами, выполненными подрядчиком, и отказывается подписывать акт.

"Если выполненные работы не соответствуют требованиям проекта и один-два члена комиссии выражают несогласие с мнением подрядчика, то комиссия прямо на месте ставит вопрос: утверждать акт или нет. Каждый член комиссии имеет право внести в акт свое особое мнение. Если очевидные недоработки подтверждают три и более членов комиссии, тогда ситуацию рассматривают уже в ФКР", — рассказывают специалисты.

По окончании полного курса обучения при условии успешной аттестации выдается свидетельство и копия протокола заседания квалификационной (экзаменационной) комиссии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5