В "Камерной сцене" пройдет спектакль "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого

В самарском театре "Камерная сцена" 26 октября будет показан моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого, сообщают организаторы.

Режиссер спектакля — Сергей Колпаченко (заслуженный работник культуры РФ). Художник — Владимир Мошников (Заслуженный художник РФ). Через песни и стихи Владимира Высоцкого молодой человек — актер Егор Покровский, дипломант I Всероссийских Дельфийских Игр, инвалид-колясочник рассказывает о своей судьбе.