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Театр Культура

В "Камерной сцене" пройдет спектакль "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском театре "Камерная сцена" 26 октября будет показан моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого, сообщают организаторы.

Режиссер спектакля — Сергей Колпаченко (заслуженный работник культуры РФ).

Художник — Владимир Мошников (Заслуженный художник РФ).

Через песни и стихи Владимира Высоцкого молодой человек — актер Егор Покровский, дипломант I Всероссийских Дельфийских Игр, инвалид-колясочник рассказывает о своей судьбе.

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