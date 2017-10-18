В "Камерной сцене" пройдет спектакль "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого

В самарском театре "Камерная сцена" 26 октября будет показан моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю" по стихам Владимира Высоцкого, сообщают организаторы.
Режиссер спектакля — Сергей Колпаченко (заслуженный работник культуры РФ).
Художник — Владимир Мошников (Заслуженный художник РФ).
Через песни и стихи Владимира Высоцкого молодой человек — актер Егор Покровский, дипломант I Всероссийских Дельфийских Игр, инвалид-колясочник рассказывает о своей судьбе.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.