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"Тяжмаш" запустил уникальный сепаратор на Черногорской углеобогатительной фабрике

АБАКАН. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уникальный тяжелосредный сепаратор СТК-4000 успешно введен в эксплуатацию на Черногорской углеобогатительной фабрике, входящей в состав ООО "СУЭК-Хакасия".

Фото: Фото предоставлено автором

Сепаратор разработан и изготовлен на АО "Тяжмаш" (Сызрань), на его монтаж и пробные пуски ушло две с половиной недели,говорится в сообщении пресс-службы сызранского завода.

Тяжелосредный колесный сепаратор предназначен для мокрого обогащения углей, антрацитов и горючих сланцев в тяжелых средах. В процессе сепарации происходит их разделение на концентрат и отходы. СТК-4000 способен обрабатывать куски угля размером до 300 мм с производительностью до 750 т угля в час. Сепараторы такого типоразмера ранее в России не производились.

Используемая в процессе работы сепаратора специальная магнетитовая суспензия обладает абразивными свойствами. Это вызывает быстрый износ брони корпуса сепаратора и ковшей элеваторного колеса. Для их изготовления впервые применена нержавеющая сталь с высоким содержанием марганца.

"Полученные во время монтажа замечания и предложения заказчика мы учли, — говорит главный конструктор по цементному и нестандартному оборудованию АО "Тяжмаш" Александр Волков. — Они будут внедрены в конструкции второго сепаратора СТК-4000, изготовление которого также планируется поручить нашему предприятию. Кроме того, успешный пуск в эксплуатацию сепаратора СТК-4000 открывает перспективы его применения на других углеобогатительных фабриках Сибири и Дальнего Востока. Сегодня такие крупные угольные компании, как ООО "СУЭК-Хакасия", ЗАО ХК "СДС", ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" и многие другие, наращивают добычу угля и увеличивают его поставки на экспорт. Они будут заинтересованы в новом высокопроизводительном обогатительном оборудовании российского производства. Наша задача — поддерживать качество выпускаемой продукции на высоком уровне".

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