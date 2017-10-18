Дмитрий Азаров: "Задача, которую ставит президент, нацелена на полное оздоровление общества от коррупции"

В среду, 18 октября, под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова прошло совместное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции и координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.

В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, представители правоохранительных органов, главы городов и районов.

Открывая заседание антикоррупционной комиссии, Дмитрий Азаров обозначил четкую позицию — работа в этом направлении будет вестись под его личным контролем, вестись жестко и принципиально. Он также напомнил об особом внимании к антикоррупционной работе президента страны.

"В своем послании 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил коррупцию в один ряд с терроризмом как основную опасность, угрожающую национальной безопасности России", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что коррупционные проявления подрывают экономику страны и региона и не позволяют в полной мере использовать возможности для социально-экономического развития, для поддержки малообеспеченных слоев населения.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что неприкасаемых в этой ситуации нет — одинаковую ответственность за коррупционную деятельность несут чиновники на всех уровнях власти — федерального, регионального, муниципального.

"Понятно, что задача, которую ставит президент, нацелена на полное оздоровление общества от коррупции", — сказал врио губернатора.

Он добавил: борьба с проявлениями коррупции должна вестись не только правоохранительными органами, к этой работе необходимо подключать общественников, членов ОНФ, политических партий. Власти, в свою очередь, должны оперативно реагировать на все сигналы общества.

О ходе реализации антикоррупционного законодательства по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на заседании доложил и. о. руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.

В частности, он озвучил, что при заполнении налоговых деклараций госслужащие допускают неточности не умышленно, больше из-за небрежности, а во многих случаях из-за элементарного незнания правил заполнения деклараций. Это касается прежде всего представителей власти в муниципалитетах. Он предложил усилить информационную работу в этом направлении, проводить обучение кадровых служб, проводить семинары.

Дмитрий Азаров отметил, что ответственность за точность и выверенность предоставляемых данных лежит на каждом сотруднике, который подает налоговую декларацию. А консультативная поддержка поможет избежать неточностей.

"Любая ошибка рождает недоверие. Как только граждане видят нарушения, которые есть — неподача деклараций, ошибки, даже если они незначительные, — это вызывает недоверие к органам власти в целом. Поэтому очень щепетильно к этому надо подходить", — подчеркнул глава региона, добавив: с тем, кто умышленно искажает данные в налоговых декларациях, должен быть жесткий подход.

О состоянии антикоррупционной работы в органах жилищной инспекции доложил ее руководитель Андрей Абриталин. Он указал на характерные ошибки при заполнении деклараций, в частности, служащие "забывают" указывать дополнительные счета, открытые в банках. В одном случае чиновник не указал счет, на котором было размещено 50 тыс. рублей.

Дмитрий Азаров поинтересовался, как при средней зарплате в ведомстве 20 тыс. руб. человек может забыть о счете, на котором находится 50 тыс. рублей.

"У меня есть сомнения, что у вас антикоррупционная работа правильно выстроена", — сказал врио губернатора.

На комиссии также рассмотрели соблюдение антикоррупционного законодательства при использовании бюджетных средств в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Было подчеркнуто, что в этом направлении отмечено самое большое количество нарушений. Они связаны с предоставлением заведомо ложных сведений при получении грантов, расходованием бюджетных средств не по назначению, нарушением условий предоставления субсидий. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Дмитрий Азаров поручил врио главы регионального минсельхоза Алексею Попову до конца недели предоставить предложения, чтобы предотвратить подобного рода нарушения. В частности, он предложил упростить критерии для получения грантов и субсидий, сделать их прозрачными и понятными для людей.

Дмитрий Азаров также заявил о необходимости выделять гранты и субсидии не только действующим сельхозпроизводителям, но и обратить внимание на выпускников сельскохозяйственных учебных заведений. Их, по мнению Дмитрия Азарова, необходимо поддерживать, чтобы после окончания вузов они имели возможность начать свое дело и оставались в профессии.

На совещании обсудили меры по пресечению и устранению нарушений при оформлении прав за земельные участки под объектами нефтегазового комплекса, о состоянии работы по противодействию незаконной миграции и обсудили меры по противодействию криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних