Дмитрий Азаров: "Задача, которую ставит президент, нацелена на полное оздоровление общества от коррупции"

В среду, 18 октября, под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова прошло совместное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции и координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.
В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, представители правоохранительных органов, главы городов и районов.
Открывая заседание антикоррупционной комиссии, Дмитрий Азаров обозначил четкую позицию — работа в этом направлении будет вестись под его личным контролем, вестись жестко и принципиально. Он также напомнил об особом внимании к антикоррупционной работе президента страны.
"В своем послании 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил коррупцию в один ряд с терроризмом как основную опасность, угрожающую национальной безопасности России", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что коррупционные проявления подрывают экономику страны и региона и не позволяют в полной мере использовать возможности для социально-экономического развития, для поддержки малообеспеченных слоев населения.
Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что неприкасаемых в этой ситуации нет — одинаковую ответственность за коррупционную деятельность несут чиновники на всех уровнях власти — федерального, регионального, муниципального.
"Понятно, что задача, которую ставит президент, нацелена на полное оздоровление общества от коррупции", — сказал врио губернатора.
Он добавил: борьба с проявлениями коррупции должна вестись не только правоохранительными органами, к этой работе необходимо подключать общественников, членов ОНФ, политических партий. Власти, в свою очередь, должны оперативно реагировать на все сигналы общества.
О ходе реализации антикоррупционного законодательства по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на заседании доложил и. о. руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.
В частности, он озвучил, что при заполнении налоговых деклараций госслужащие допускают неточности не умышленно, больше из-за небрежности, а во многих случаях из-за элементарного незнания правил заполнения деклараций. Это касается прежде всего представителей власти в муниципалитетах. Он предложил усилить информационную работу в этом направлении, проводить обучение кадровых служб, проводить семинары.
Дмитрий Азаров отметил, что ответственность за точность и выверенность предоставляемых данных лежит на каждом сотруднике, который подает налоговую декларацию. А консультативная поддержка поможет избежать неточностей.
"Любая ошибка рождает недоверие. Как только граждане видят нарушения, которые есть — неподача деклараций, ошибки, даже если они незначительные, — это вызывает недоверие к органам власти в целом. Поэтому очень щепетильно к этому надо подходить", — подчеркнул глава региона, добавив: с тем, кто умышленно искажает данные в налоговых декларациях, должен быть жесткий подход.
О состоянии антикоррупционной работы в органах жилищной инспекции доложил ее руководитель Андрей Абриталин. Он указал на характерные ошибки при заполнении деклараций, в частности, служащие "забывают" указывать дополнительные счета, открытые в банках. В одном случае чиновник не указал счет, на котором было размещено 50 тыс. рублей.
Дмитрий Азаров поинтересовался, как при средней зарплате в ведомстве 20 тыс. руб. человек может забыть о счете, на котором находится 50 тыс. рублей.
"У меня есть сомнения, что у вас антикоррупционная работа правильно выстроена", — сказал врио губернатора.
На комиссии также рассмотрели соблюдение антикоррупционного законодательства при использовании бюджетных средств в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Было подчеркнуто, что в этом направлении отмечено самое большое количество нарушений. Они связаны с предоставлением заведомо ложных сведений при получении грантов, расходованием бюджетных средств не по назначению, нарушением условий предоставления субсидий. Речь идет о десятках миллионов рублей.
Дмитрий Азаров поручил врио главы регионального минсельхоза Алексею Попову до конца недели предоставить предложения, чтобы предотвратить подобного рода нарушения. В частности, он предложил упростить критерии для получения грантов и субсидий, сделать их прозрачными и понятными для людей.
Дмитрий Азаров также заявил о необходимости выделять гранты и субсидии не только действующим сельхозпроизводителям, но и обратить внимание на выпускников сельскохозяйственных учебных заведений. Их, по мнению Дмитрия Азарова, необходимо поддерживать, чтобы после окончания вузов они имели возможность начать свое дело и оставались в профессии.
На совещании обсудили меры по пресечению и устранению нарушений при оформлении прав за земельные участки под объектами нефтегазового комплекса, о состоянии работы по противодействию незаконной миграции и обсудили меры по противодействию криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.