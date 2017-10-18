В среду, 18 октября, площадку Самарского региона на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов посетила заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2016 года игр в Рио-де-Жанейро, капитан женской сборной команды России по гандболу Ирина Близнова.

Ирина Близнова: Возраст для гандбола не помеха - если есть цель, то можно стать чемпионом

Помимо Ирины Близновой, в сборную страны вошли еще четыре гандболистки из тольяттинской команды "Лада". В прошлом году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по гандболу стала обладателем золотой медали. В финале игр девушки со счетом 22:19 одолели сборную Франции.

На встрече гостья ответила на все вопросы участников, а также дала возможность каждому подержать в руках настоящую золотую медаль.

Ирина рассказала, что в восемь лет мама отвела ее в секцию по гандболу. С этого момента девушка отдала профессиональному спорту 22 года своей жизни. После олимпиады-2016 Ирина Близнова приняла окончательное решение о прекращении спортивной карьеры. До этого она дважды пыталась уйти из спорта, но возвращалась обратно.

"Несмотря на то, что было очень тяжело возвращаться, но я ни капли не жалею. Надо было довести дело до конца", — призналась чемпионка.

Несмотря на то, что Ирина Близнова больше не тренируется, она не бросила свой любимый вид спорта. Сегодня девушка представляет Федерацию гандбола России в различных регионах страны. Она призналась, что поставила перед собой задачу — повысить популярность этого вида спорта.

В ходе встречи ребята попросили Ирину Близнову поделиться своими воспоминаниями из спортивной жизни.

"Конечно, самыми ярким событием стал полуфинал и финал олимпиады прошлого года. После полуфинала с Норвегией у всей команды была истерика. Мы еще долго не могли прийти в себя. Но перед финальным матчем мы привели чувства в порядок. На последнюю игру мы вышли очень спокойными и на 99% были уверены в победе. Когда пошел счет в нашу пользу, не оставалось сомнений, что французы расклеились", — рассказала девушка.

Конечно, запоминающимся остался для Ирины прием президента Владимира Путина. "Когда была встреча с президентом, Владимир Владимирович подошел к нашему столу и сказал, что смотрел две наших игры и очень переживал за нас. Нам было очень приятно, что президент лично болел за команду", — с улыбкой рассказала девушка.

Участники поинтересовались, с какого возраста не поздно начинать заниматься гандболом. "У нас были случаи, когда в спорт приходили девушки и в 16 лет и в дальнейшем входили в состав сборной команды. Возраст не помеха, если у человека есть талант, цель, если игрок за три года сможет достичь уровня профессионального спортсмена, то можно стать чемпионом", — сказала Ирина Близнова.

Сегодня Ирина Близнова, помимо работы в Федерации гандбола, посвящает себя семье. У Ирины растут двое прекрасных детей. Старшая дочка, как и мама, занимается гандболом, а младший сын осваивает хоккей.