БК "Самара" на выезде обыграл "Новосибирск" - 79:73

В среду, 18 октября, в очередном матче Суперлиги БК "Самары" на выезде встречался "Новосибирском".

Несколько первых минут самарцы вынуждены были догонять активно начавшего встречу соперника. В какой-то момент отставание достигло 7 очков - 4:11. Но выдав отрезок 12:2 после "2+1" от Евгения Фидия за три минуты до завершения стартового периода наша команда впервые вышла вперед — 16:13. Вскоре хозяева вернули себе преимущество, но ненадолго — точная треха Алексея Голяхова позволила "Самаре" уйти на первый перерыв лидером — 21:19.

Как оказалось, капитан пока еще только "пристреливался": вторую четверть он начал с двух точных попаданий издали. Самарцы организовали рывок 13:0 (постарались также Евгений Фидий, Евгений Минченко и Дмитрий Головин) — и к середине десятиминутки вели уже "+14" (37:24). Хозяева ответили было своим ускорением (7:0), но большего добиться не сумели. После очередной трехи от Голяхова (4 из 5 издали за первую половину) разница в счете вновь стала двузначной — 45:35 к большому перерыву.

Отдохнув, хозяева предприняли погоню, за три минуты сократив разницу до 4 очков (49:45). Гостям же набранные очки давались с трудом: всего два точных броска с игры за третий период — и к концу отрезка от преимущества остались только воспоминания (54:52).

Бодрое начало заключительной десятиминутки (попадание Линаса Лекавичуса в проходе и "2+1" Даниила Синегубова), казалось, позволило "Самаре" почувствовать себя увереннее: "+7". Но сибиряки не собирались сдаваться и, потихоньку сокращая отставание, за четыре минуты до завершения основного времени матча сравняли счет — 63:63. Очень вовремя попал издали Дмитрий Головин, затем со штрафных был точен Евгений Фидий — и вновь самарцы чуть впереди.

Это "чуть" удалось сохранить на концовку и довести матч до такой важной победы, первой для "Самары" в Новосибирске — 79:73.

Уже в воскресенье, 22 октября, "Самара" сыграет перед своими болельщиками: в "МТЛ Арене" команда примет "Купол-Родники", сообщает официальный сайт клуба.