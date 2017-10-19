Дмитрий Азаров даст первое большое интервью в качестве главы региона

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" выйдет программа "Главная тема" с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.

Прямой эфир начнется в 19:00.

Программа также будет транслироваться в прямом эфире в Тольятти — на телеканале "ВАЗ ТВ".

Вопросы главе региона можно оставить:

— на гостевой сайта tvsamara.ru;

— по телефону горячей линии: 926-11-22;

— в аккаунтах ГТРК "Самара" в соцсетях;

— с помощью бесплатного мобильного приложения телекомпании.