Вдова Бориса Волкова может ответить за фальсификацию долгов "Адели"

Конкурсный управляющий ООО "Адель" Владимир Платонов пытается привлечь к уголовной ответственности вдову Бориса Волкова Менирию Сафину. По оценкам управляющего, Сафина подделала договоры займа с компанией на сумму порядка 40 млн руб., пишет "Самарское обозрение".
В полиции усмотрели признаки фальсификации доказательств со стороны бизнесвумен и передали материалы в отношении Сафиной в Следственный комитет.
Напомним, ООО "Адель" входило в холдинг "Цыпочка" Бориса Волкова. Само общество официально владело коровниками в Красноярском районе и принадлежало вдове Волкова Менирие Сафиной. В конце 2014 г. из-за высокой долговой нагрузки остановился крупнейший актив "Цыпочки" — "Обшаровская птицефабрика". Вслед за предприятием по пути банкротства пошли и другие компании "Цыпочки". Не стала исключением и "Адель", признать несостоятельной которую потребовал Россельхозбанк. Банку удалось назначить в "Адели" лояльного управляющего — Владимира Платонова.
Бенефициары компании не захотели быть в стороне от происходящих событий. В 2016 г. Менирия Сафина попыталась войти в реестр кредиторов "Адели" и перехватить контроль над ее банкротством.
К своему заявлению она прикрепила документы, подтверждающие выдачу ею компании беспроцентных займов в 2009 и 2010 годах на суммы 34,8 и 4,2 млн рублей. Эти деньги Сафина якобы заняла у нескольких физлиц.
Как пишет издание, Платонов выразил сомнение в подлинности предоставленных документов, заявив об их фальсификации. В итоге управляющий подал ходатайство о проведении судебной технической экспертизы для определения давности составления договоров. В марте этого года эксперты представили заключение, в котором указали, что предъявленные Сафиной документы созданы никак не 7-8 лет назад, а выполнены не ранее декабря 2015 года.
В результате в начале июля суд отказал Сафиной во включении в реестр кредиторов. Вдова Бориса Волкова не согласилась с подобным вердиктом и попыталась опротестовать его в апелляции. Там успех ей не сопутствовал. Более того, она столкнулась со вполне реальными рисками. "Учитывая, что Сафина являлась единственным владельцем компании, ее действия по включению в реестр были направлены на
формальное наращивание подконтрольной задолженности", — говорится в решении суда от 14 сентября 2017 года.
По информации "Самарского обозрение", из-за активности Сафиной управляющий "Адели" перевел конфликт в уголовную плоскость. В августе он направил в ГУВД Октябрьского района заявление на Сафину с просьбой провести проверку в связи с фальсификацией ею доказательств в суде. По словам Платонова, он предлагал рассмотреть ее действия в рамках ст. 159 УК РФ — "Мошенничество".
После проведенной проверки полицейские усмотрели признаки преступления по статье 303 ("Фальсификация доказательств") УК РФ. "Указанное заявление поступило в отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре. В ходе проведения проверки установлено, что в действиях Сафиной усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".
В связи с этим материалы проверки 15 сентября направлены по подследственности в Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области", — сообщили "СО" в пресс-службе областного ГУ МВД. Максимальная санкция по ст. 303 УК РФ — лишение свободы на срок до 5 лет.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева не смогла подтвердить на момент сдачи номера "СО" получение материалов по "Адели" ее ведомством.
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